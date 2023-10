PENTICTON, BC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques, et Julius Bloomfield, maire de la Ville de Penticton, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,9 million de dollars pour la modernisation du centre de loisirs local.

Le financement annoncé pour le centre de loisirs communautaire de Penticton servira à moderniser les équipements de CVC et de récupération de la chaleur, ainsi qu'à améliorer le maintien de la chaleur de l'eau de la piscine. Le projet permettra de réduire la consommation de gaz naturel et d'eau, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'installation jusqu'à 60 % et d'améliorer le confort des usagers.

Le projet consiste également à améliorer les thermopompes, installer des appareils sanitaires à faible débit, remplacer les chauffe-eau par des appareils à condensation à haute efficacité, réutiliser la chaleur récupérée et réaliser d'autres travaux connexes afin de bâtir des collectivités saines, vertes et autonomes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Les centres de loisirs sont au cœur des collectivités inclusives, durables et accueillantes où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. La modernisation du centre de loisirs communautaire de Penticton permettra d'offrir un lieu de rassemblement sûr aux résidents, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de bâtir une collectivité plus écoénergétique et plus durable pour les décennies à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à des programmes d'infrastructure à coûts partagés comme le volet Infrastructures vertes, nous pouvons aider les administrations locales à se départir de leurs infrastructures vieillissantes et énergivores au profit de bâtiments plus propres et plus sains qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et diminuent les coûts pour les municipalités. Nous voulons tous coopérer et vivre en bonne santé dans un environnement sain. Ensemble, nous pouvons placer la résilience climatique au cœur du bien-être des collectivités. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques

« Voici un exemple de la façon dont tous les ordres de gouvernement peuvent travailler ensemble et faire leur part pour bâtir un avenir meilleur et plus vert. Dans le cadre de son plan d'action pour le climat, la Ville de Penticton s'est engagée à réduire ses émissions de 40 % d'ici 2030, et ce projet constitue une étape importante dans la réalisation de cet objectif. »

Julius Bloomfield, maire de la Ville de Penticton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 383 558 $ dans ce projet et le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 1 022 756 $. La contribution de la Ville de Penticton s'élève à 511 474 $.

investit 383 558 $ dans ce projet et le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 1 022 756 $. La contribution de la Ville de s'élève à 511 474 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 127 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 649 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 339 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

