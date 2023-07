VICTORIA, BC, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, et Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 395,5 millions de dollars pour appuyer le transport en commun en Colombie-Britannique.

Grâce à cet investissement, BC Transit pourra acquérir jusqu'à 115 autobus électriques à batterie (AEB) et installer 134 points de recharge afin de pouvoir déployer les nouveaux autobus dans les communautés à travers la Colombie-Britannique.

L'augmentation du nombre d'AEB en service aidera à élargir les options de transport en commun propre, ce qui contribue à l'objectif du gouvernement du Canada visant à mettre en circulation 5 000 autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission sur les routes du Canada d'ici 2026. Cela cadre également avec les objectifs de réduction des émissions de la Colombie-Britannique tels qu'énoncés dans leur plan CleanBC, et soutient la transition de BC Transit vers un parc de véhicules électriques d'ici 2040.

Le développement du parc d'AEB de BC Transit et l'installation d'infrastructures de recharge aideront les collectivités à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. Ils permettront également d'améliorer l'expérience des usagers et d'encourager plus de Britanno-Colombiens à utiliser le transport en commun.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'avenir des transports en commun est électrique - et les collectivités de la Colombie-Britannique et de l'ensemble du pays montrent la voie. L'investissement de notre gouvernement permettra de mettre sur les routes des autobus plus silencieux et plus propres, ce qui rendra les trajets plus agréables tout en protégeant notre environnement. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Avec un investissement fédéral et provincial combiné de plus de 395 millions de dollars, nous faisons un investissement qui change la donne en matière de transport collectif dans toute la Colombie-Britannique. En achetant 115 nouveaux bus électriques et une infrastructure de recharge, nous renforçons les liens dans nos communautés, réduisons les embouteillages et rendons les transports plus accessibles et plus sains pour tous. Cet investissement contribuera de manière significative à notre plan d'élimination des émissions du secteur des transports, qui représente la deuxième source d'émissions en importance au Canada. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country

« Cet investissement est important pour soutenir le déploiement d'autobus électriques en Colombie-Britannique. En investissant dans des autobus et des infrastructures électriques modernes pour les collectivités de la province, nous offrons à la population un meilleur accès à des services de transport en commun propres et pratiques, ce qui aide à bâtir un avenir durable pour les générations à venir, en donnant la priorité au bien-être des personnes et de l'environnement. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« BC Transit est heureuse de travailler avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et locaux pour offrir des modes de transport écologiques sur lesquels ses clients peuvent compter. Le financement alloué au titre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission et du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada soutient la phase 1 des plans de BC Transit, qui consiste à rendre son parc de véhicules entièrement électrique avant 2040. Je remercie nos partenaires pour leur soutien continu tandis que nous prenons un virage stimulant et nécessaire vers des modes de transport plus propres. »

Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 82 019 527$ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) et 87 860 437 $ par l'entremise du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), pour un investissement total de 169 879 964 $. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 158 669 826 $ et les bénéficiaires fournissent 67 355 727 $.

investit 82 019 527$ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) et 87 860 437 $ par l'entremise du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du Programme d'infrastructure Investir dans le (PIIC), pour un investissement total de 169 879 964 $. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 158 669 les bénéficiaires fournissent 67 355 727 $. Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission.

, qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. On accepte maintenant les demandes de financement aux termes des volets Planification et Immobilisations du FTCZE. Les demandeurs admissibles peuvent demander un financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, ce qui comprend l'achat d'autobus à zéro émission et d'infrastructures connexes.

Le volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada appuie la construction, l'élargissement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

appuie la construction, l'élargissement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 51 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 2,5 milliard de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 3,82 milliards de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

