Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans l'amélioration des transports en commun à Colwood et View Royal

COLWOOD, BC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Vancouver Granville, l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, et Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 13,2 millions de dollars pour soutenir des améliorations des transports en commun le long de la route Old Island à Colwood et View Royal.

Le financement permettra d'aménager des voies réservées aux transports en commun et aux vélos le long de certaines portions de la route à View Royal, et des voies d'accès rapides au chemin Wale à Colwood. Le financement du projet permettra également d'élargir les trottoirs, de créer des rampes d'accès pour les fauteuils roulants aux carrefours et d'installer des panneaux de signalisation aux passages pour piétons. D'autres aménagements routiers comprennent des améliorations de la configuration des intersections, des travaux de peinture des lignes sur la route et l'installation d'un nouvel éclairage public et de nouveaux feux de circulation.

Une fois achevées, les améliorations des infrastructures permettront de réduire la durée des déplacements des navetteurs et de faciliter l'accès aux transports en commun. Ces améliorations constituent la prochaine étape de la mise en œuvre du programme RapidBus dans la région de West Shore et soutiennent les objectifs plus larges de mise en œuvre du programme dans l'ensemble de la région.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« Des projets comme celui d'aujourd'hui soutiennent notre vision commune d'une Colombie-Britannique plus verte et mieux connectée. Les améliorations apportées aux transports en commun le long de la route Old Island rendront le service RapidBus plus accessible tout en améliorant la sécurité et l'efficacité pour tous les usagers de la route. Nous continuerons d'investir dans des projets qui contribuent à réduire les émissions et à faciliter les déplacements des Canadiens. »

Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Vancouver Granville, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous nous sommes engagés à fournir des transports en commun de meilleure qualité, plus abordables et plus efficaces, et nos partenariats avec le gouvernement fédéral sont essentiels pour atteindre cet objectif. Les améliorations rendues possibles grâce à ce financement constituent une part importante de nos plans visant à étendre notre service de navette RapidBus, récemment lancé, de la côte ouest au centre-ville de Victoria. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

« Les voies réservées aux autobus et les voies d'accès rapides permettront à nos clients de traverser plus rapidement les zones situées le long de la route Old Island et donneront la priorité aux transports en commun plutôt qu'aux véhicules à occupant unique. Lorsque nous avons lancé notre ligne Blink RapidBus en avril, nous nous sommes engagés à créer davantage de voies réservées aux autobus afin de rendre le service plus rapide et plus pratique, et ce financement nous aide à tenir cette promesse. »

Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit

Le gouvernement du Canada investit 5 285 684 $ dans ce projet, le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 5 285 684 $ et BC Transit fournit 2 642 842 $.

investit 5 285 684 $ dans ce projet, le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 5 285 684 $ et BC Transit fournit 2 642 842 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 53 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 2,5 milliards de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 3,9 milliards de dollars.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

