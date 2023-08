Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans l'amélioration des infrastructures d'eau potable à Bowen Island

BOWEN ISLAND, BC, le 3 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, l'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales, et Andrew Leonard, maire de Bowen Island, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 2,1 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'eau potable à Bowen Island.

Cet investissement permettra de relier le réseau d'alimentation en eau d'Eagle Cliff à celui de Cove Bay. Il permettra également de remplacer des ponceaux, d'installer de nouvelles bornes d'incendie et de nouveaux branchements au réseau et environ 1 300 mètres de conduites principales pour relier les deux réseaux.

Ces améliorations assureront aux résidents de Bowen Island desservis par les réseaux d'alimentation en eau d'Eagle Cliff et de Cove Bay un accès à une eau potable de grande qualité pendant de nombreuses années.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Il est essentiel de disposer d'une eau potable sûre et fiable pour répondre aux besoins croissants de la communauté de Bowen Island. Le projet de raccordement et d'amélioration des réseaux d'eau permettra aux résidants d'avoir accès à une eau potable propre et de grande qualité pendant de nombreuses années. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans des projets comme celui-ci, qui contribuent à bâtir des collectivités plus saines, plus résilientes et plus dynamiques pour tous. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je reconnais que Bowen Island est une petite, mais puissante collectivité qui est une destination touristique populaire pour les gens qui cherchent à se rapprocher de la nature et à profiter de la beauté des environs. En reliant les réseaux d'alimentation en eau d'Eagle Cliff et de Cove Bay, mon ministère aide à garantir que les résidents et les touristes auront de l'eau potable tout en aidant aussi à préserver cette magnifique île qui profite à tous. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales

« Les habitants de l'île accordent de l'importance à la résilience et à l'autonomie, mais nos infrastructures deviennent rapidement insuffisantes pour nos besoins actuels. Ce financement contribuera grandement à relier la collectivité desservie par le réseau d'alimentation en eau d'Eagle Cliff à une source d'eau durable, et compensera d'importants coûts d'infrastructure pour la collectivité. »

Andrew Leonard, maire de Bowen Island

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 841 200 $ dans ce projet. Le gouvernement de la Colombie‑Britannique investit 700 930 $ et la municipalité de Bowen Island fournit 560 870 $.

investit 841 200 $ dans ce projet. Le gouvernement de la Colombie‑Britannique investit 700 la municipalité de fournit 560 870 $. L'investissement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 126 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 653,3 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 336,3 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement) Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251; Sans frais : 1-877-250-7154; Courriel : [email protected]; Ministère des Affaires municipales, Province de la Colombie-Britannique, 236-478-3459; La municipalité de Bowen Island, 604-947-4255, [email protected]