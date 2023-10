CITY OF TRAIL, BC, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Un investissement sans précédent de plus de 3,5 millions de dollars permettra de lancer une transformation environnementale et fonctionnelle du Trail Memorial Centre, comme l'ont annoncé le député John Aldag, les ministres Anne Kang et George Heyman, ainsi que la mairesse Colleen Jones.

Cette installation historique fera l'objet de rénovations importantes qui viseront notamment les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que la chaudière et les unités de réfrigération. Visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un pourcentage remarquable de 73 %, la modernisation assure un mélange de durabilité et d'efficacité opérationnelle améliorée, diminuant ainsi la dépendance du Centre à l'égard du gaz naturel. Il ne s'agit pas d'un simple projet de rénovation du bâtiment. C'est une initiative avant-gardiste visant à intégrer la durabilité dans ce centre sportif et récréatif très apprécié dans la collectivité.

Depuis plus de 70 ans, le Trail Memorial Centre a accueilli de nombreux athlètes qui ont acquis une renommée nationale et internationale. L'installation, qui a accueilli de nombreux matchs de hockey importants mettant en vedette les équipes nationales masculine et féminine du Canada, est dotée de deux patinoires, de vestiaires, d'un gymnase, de terrains de racquetball et de squash, de salles de réunion, d'une cuisine commerciale à grande échelle et du Temple de la renommée du hockey. Une fois rénovée, l'installation modernisée sera mieux équipée pour répondre aux besoins des joueurs, des athlètes, des résidents et des visiteurs.

Alors que le Canada s'oriente vers un avenir vert, des investissements comme celui-ci permettent de conjuguer collectivité et patrimoine, et visent à améliorer la vie des Canadiens.

Citations

« Le hockey est une activité qui tient à cœur à de nombreux Canadiens, moi y compris, et c'est pourquoi je suis heureux d'annoncer ce projet. En améliorant l'efficacité énergétique du Trail Memorial Centre permettra à cette installation récréative de continuer de servir de centre communautaire pour les résidents de tous âges. Dans les petites villes du pays, c'est là que les Canadiens se forgent des souvenirs impérissables, qu'il s'agisse de nouer leurs premières amitiés ou encore de devenir des passionnés de sport, ou même de futurs athlètes professionnels. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les centres de loisirs jouent un rôle important dans la santé des collectivités en donnant accès à des activités et à des services essentiels, en favorisant l'inclusion sociale et en améliorant la qualité de vie des résidents. L'investissement de notre gouvernement dans la modernisation du Trail Memorial Centre fera une grande différence dans la vie des gens de la collectivité. Le plan d'infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, la création d'emplois dans tout le pays et la mise en place de collectivités plus propres et plus inclusives. »

John Aldag, député de Cloverdale--Langley City

« Trail est un excellent exemple de la façon dont nos collectivités peuvent rassembler les gens et faire de la Colombie-Britannique une province plus forte. Les améliorations apportées aux espaces, tels que le Trail Memorial Centre, contribuent à la protection de notre environnement et de notre collectivité. Mon ministère veille à ce que les espaces communautaires soient durables et agréables pour les années à venir. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales

« Des infrastructures publiques plus efficaces sur le plan énergétique garantissent que les gens de la collectivité ont accès à un endroit sûr pour se mettre à l'abri de la chaleur ou pour rester à l'intérieur par temps froid, tout en réduisant notre consommation d'électricité et de gaz naturel. Nous sommes fiers de soutenir le Trail Memorial Centre par l'intermédiaire du CleanBC Communities Fund; l'amélioration et la modernisation des bâtiments publics réduisent les émissions globales et aident à se protéger contre les effets des changements climatiques. Ce financement permet aux membres de la communauté et à l'équipe locale de hockey Junior A de jouer et de rendre visite à leurs amis avec un air plus pur et un meilleur système de chauffage et de climatisation. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques

« Nous sommes ravis de recevoir cette subvention considérable du CleanBC Communities Fund. Ce financement nous permettra de mettre en œuvre des solutions modernes d'intégration des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ce qui entraînera d'importantes économies d'énergie et un avenir plus vert pour cet important équipement communautaire. Le système de CVC actuel approchera de la fin de sa durée de vie utile au cours des trois prochaines années, et nous tenons à remercier les gouvernements provincial et fédéral pour leur soutien. »

Colleen Jones, mairesse de Trail

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 411 464 $ dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1 176 102 $. De plus, la contribution de la Ville de Trail s'élève à 941 094 $.

investit 1 411 464 $ dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1 176 102 $. De plus, la contribution de la s'élève à 941 094 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le financement de la Colombie-Britannique provient du CleanBC Communities Fund.

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le financement de la Colombie-Britannique provient du CleanBC Communities Fund. Le CleanBC Communities Fund fournit un financement fédéral et provincial pour des projets d'infrastructure communautaire qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre en diminuant la dépendance aux combustibles fossiles, ainsi qu'en privilégiant les énergies renouvelables, l'accès aux transports utilisant des énergies propres, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et la production d'énergie propre.

Le volet Infrastructures vertes soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 126 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 648 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 337 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur les eaux et les terres.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Kevin Collins, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jill Dickau, Ministère des Affaires municipales, [email protected], 250-889-1923; David Karn, Ministère de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques, [email protected], 250-213-3760; Coordonnateur des communications et des événements, Ville de Trail [email protected], Sans frais : 1-877-767-0400