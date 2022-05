Jusqu'à 14 000 foyers bénéficieront d'un meilleur accès à Internet haute vitesse, et sept collectivités auront maintenant accès à la connectivité mobile

OTTAWA, ON, le 19 mai 2022 /CNW/ - La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé aujourd'hui, en compagnie de la ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare, l'octroi d'un financement fédéral-provincial pouvant atteindre 108 millions de dollars pour brancher jusqu'à 14 000 foyers à Internet haute vitesse et fournir une connectivité mobile à sept communautés rurales de la Colombie-Britannique, dont des communautés des Premières Nations.

Ces projets s'inscrivent dans une entente préexistante entre la Colombie-Britannique et le Canada. Le 8 mars 2022, les deux gouvernements ont annoncé qu'ils avaient conclu un partenariat sans précédent, dans le cadre duquel jusqu'à 830 millions de dollars seront investis pour brancher à Internet haute vitesse tous les foyers des collectivités rurales, éloignées et autochtones de la Colombie-Britannique. Les deux ordres de gouvernement continueront à annoncer les projets sélectionnés au cours des prochains mois.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour s'assurer que 98 % des Canadiens auront accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % de la population d'ici 2030. Le plan qu'a adopté la Colombie-Britannique va accélérer ce dénouement, puisque la province s'est donné comme objectif d'assurer une couverture à 100 % de ses collectivités d'ici 2027. Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique reconnaissent le rôle important d'Internet haute vitesse et de la connectivité mobile dans la reprise économique postpandémique. Cette collaboration dans le but de fournir de meilleurs services Internet et mobiles aux Britanno-Colombiens vivant dans des collectivités rurales, éloignées et autochtones va favoriser la croissance économique de toute la province.

« Nous devons combler l'écart de connectivité à Internet haute vitesse qui subsiste en Colombie-Britannique et nous assurer que chaque coin et recoin de la province a accès à des services Internet haute vitesse fiables. L'annonce d'aujourd'hui est un grand pas pour les Britanno-Colombiens. En effet, jusqu'à 108 millions de dollars seront investis pour brancher 14 000 foyers à Internet haute vitesse et pour fournir une meilleure connectivité mobile à sept communautés de la province. Le gouvernement du Canada va continuer de faire des investissements de cet ordre afin d'atteindre son objectif, qui est de brancher 98 % des citoyens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population canadienne d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« La connectivité est essentielle de nos jours pour accéder aux services, effectuer des études postsecondaires et faire des affaires. En nous assurant que toutes nos communautés ont accès à Internet haute vitesse, nous investissons dans la réussite future de notre province. Le plan économique de la Colombie-Britannique va nous aider à bâtir une économie axée sur la croissance inclusive. Cette annonce marque une étape de plus vers l'atteinte de notre objectif de brancher toutes les communautés restantes de la province d'ici 2027. Ainsi, tous les résidents de la province, peu importe où ils vivent, auront des chances égales de réussite et pourront contribuer à bâtir notre avenir. »

- La ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à ce que tous les Canadiens aient accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et d'au moins 10 Mbps en téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher. Le 8 mars 2022, le Canada et la Colombie-Britannique ont annoncé qu'ils avaient conclu un partenariat sans précédent pour brancher environ 115 000 foyers en Colombie-Britannique à Internet haute vitesse. L'investissement conjoint pourrait atteindre 830 millions de dollars.

et la Colombie-Britannique ont annoncé qu'ils avaient conclu un partenariat sans précédent pour brancher environ 115 000 foyers en Colombie-Britannique à Internet haute vitesse. L'investissement conjoint pourrait atteindre 830 millions de dollars. L'initiative Connecting Communities BC s'inscrit dans le plan économique StrongerBC, qui vise à favoriser la prospérité de la province en s'attaquant aux défis actuels, tout en mettant en place une économie qui profitera à tous. Dans son budget de 2022, la Colombie-Britannique a donné un coup d'accélérateur à son engagement afin de résorber la fracture numérique et de permettre aux collectivités d'accéder à des possibilités économiques nouvelles et diversifiées.

