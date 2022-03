Des résidents de communautés rurales de l'Ontario auront accès à une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 29 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Irek Kusmierczyk, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le député provincial de Sarnia-Lambton, Bob Bailey, au nom de la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma, ont annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 24 millions de dollars qui permettra de brancher à Internet haute vitesse jusqu'à 1 180 foyers de régions rurales de l'Ontario, dans les secteurs des collectivités suivantes : Brooke-Alvinston, Inwood, Oakdale, Oil City, Oil Springs, île Pelée, Wheatley Harbour, Elmdale, secteurs ruraux près de Tilbury, Birr, Clandeboye, Denfield et Lucan.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont associés pour soutenir des projets de réseautage à fibre optique à grande échelle qui fourniront un accès à Internet haute vitesse à 280 000 foyers de régions rurales et éloignées de la province. Cette entente sans précédent, annoncée le 29 juillet 2021, a été rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial à parts égales qui totalise plus de 1,2 milliard de dollars. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario dévoilent maintenant les détails des projets sélectionnés dans le cadre de cette entente.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 %, d'ici 2030. Le gouvernement de l'Ontario, quant à lui, s'est engagé à brancher l'ensemble de ses résidents d'ici 2025. Pendant que nous travaillons tous à la relance postpandémique et à stimuler la croissance économique, les gouvernements du Canada et de l'Ontario continueront de faire des investissements dans l'infrastructure pour bâtir des communautés dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous au pays.

Citations

« Nous devons combler le fossé en matière de connectivité et nous assurer que tous les coins et recoins de l'Ontario sont desservis par des services Internet haute vitesse fiables, d'Oil Springs ou de Carlsbad Springs, en passant par les rives du lac Supérieur. Le financement pouvant atteindre 24 millions de dollars annoncé aujourd'hui, qui permettra de brancher jusqu'à 1 180 foyers ruraux de la province, est une étape historique pour les Ontariens. Les investissements de ce type permettent de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et de faciliter les contacts entre les gens. Le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements comme celui-ci afin d'atteindre son objectif de brancher 98 % des citoyens d'ici 2026, et tous les Canadiens d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Le gouvernement a un plan exhaustif qui permettra d'offrir à tous les Ontariens un accès à Internet haute vitesse fiable d'ici la fin de 2025. Personne ne sera laissé pour compte. En travaillant avec nos partenaires fédéraux et les fournisseurs de services Internet, nous étendons l'accès à Internet haute vitesse à un plus grand nombre de collectivités de la province, y compris dans le Sud-Ouest de l'Ontario, afin que l'ensemble de la population puisse, en ligne, avoir accès à des services de santé, apprendre, travailler, démarrer une entreprise et communiquer avec leurs proches. »

- La ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma

« C'est une excellente nouvelle pour toutes les régions rurales de l'Ontario! La pandémie nous a montré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel. Le gouvernement du Canada comprend qu'il est urgent et crucial de brancher les régions rurales et éloignées, en Ontario et ailleurs au Canada. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Irek Kusmierczyk

« Un accès fiable à Internet haute vitesse est tout aussi important pour les résidents et les entreprises des régions rurales que pour ceux des grands centres urbains. Je suis très heureux que ce projet permette d'offrir un accès à Internet haute vitesse à jusqu'à 1 180 nouveaux foyers dans les régions rurales du Sud-Ouest de l'Ontario. »

- Le député provincial de Sarnia-Lambton, Bob Bailey

Faits en bref

Les projets annoncés aujourd'hui obtiennent, des gouvernements du Canada et de l' Ontario , un financement pouvant atteindre 24 millions de dollars pour offrir des services Internet haute vitesse à jusqu'à 1 180 foyers dans les secteurs suivants : Brooke- Alvinston , Inwood , Oakdale, Oil City , Oil Springs , île Pelée, Wheatley Harbour, Elmdale, secteurs ruraux près de Tilbury , Birr, Clandeboye , Denfield et Lucan . Les services Internet seront offerts par Brooks Bay Cable Corporation, Quadro Communications et Gosfield North Communication.

et de l' , un financement pouvant atteindre 24 millions de dollars pour offrir des services Internet haute vitesse à jusqu'à 1 180 foyers dans les secteurs suivants : Brooke- , , Oakdale, , , île Pelée, Wheatley Harbour, Elmdale, secteurs ruraux près de , Birr, , et . Les services Internet seront offerts par Brooks Bay Cable Corporation, Quadro Communications et Gosfield North Communication. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher. Le 29 juillet 2021, le partenariat Canada - Ontario pour la large bande a été annoncé. Cette entente permettra de brancher 280 000 foyers de l' Ontario aux services à large bande grâce à un investissement totalisant 1,2 milliard de dollars, cofinancé à parts égales par les deux ordres de gouvernement.

- pour la large bande a été annoncé. Cette entente permettra de brancher 280 000 foyers de l' aux services à large bande grâce à un investissement totalisant 1,2 milliard de dollars, cofinancé à parts égales par les deux ordres de gouvernement. En 2021, le gouvernement de l' Ontario a annoncé des projets dans différentes régions de la province, dont six projets qui desserviront le Nord de l' Ontario et 17 projets menés exclusivement par le gouvernement provincial dans le cadre du Programme d'amélioration de la connectivité en Ontario .

a annoncé des projets dans différentes régions de la province, dont six projets qui desserviront le l' et 17 projets menés exclusivement par le gouvernement provincial dans le cadre du Programme d'amélioration de la connectivité en . Un autre élément du plan du gouvernement de l' Ontario visant à offrir un accès Internet à toutes les régions de la province est le nouveau processus d'approvisionnement concurrentiel géré par Infrastructure Ontario pour brancher plus de foyers et d'entreprises dans les communautés non desservies ou mal desservies.

visant à offrir un accès Internet à toutes les régions de la province est le nouveau processus d'approvisionnement concurrentiel géré par Infrastructure Ontario pour brancher plus de foyers et d'entreprises dans les communautés non desservies ou mal desservies. Les gouvernements du Canada et de l' Ontario ont chacun engagé jusqu'à 71 millions de dollars dans le cadre d'un partenariat avec le Réseau régional de l'Est ontarien (anglais) pour améliorer les services de téléphonie cellulaire dans l'Est de l' Ontario .

et de l' ont chacun engagé jusqu'à 71 millions de dollars dans le cadre d'un partenariat avec le Réseau régional de l'Est ontarien (anglais) pour améliorer les services de téléphonie cellulaire dans l'Est de l' . Le gouvernement de l' Ontario investit plus de 63 millions de dollars dans le projet Southwestern Integrated Fibre Technology (anglais) en vue d'offrir un accès Internet haute vitesse à plus de 58 000 foyers, exploitations agricoles et entreprises du Sud-Ouest de l' Ontario . Le gouvernement provincial a également investi dans des projets d'Internet haute vitesse visant à soutenir la connectivité dans les régions rurales et du Nord de l' Ontario , notamment par l'entremise de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l' Ontario et du Next Generation Network Program (anglais).

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Gouvernement du Canada, Luka Vujic, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 343-571-9582, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]; Gouvernement de l'Ontario, Hayley Cooper, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure, l'honorable Kinga Surma, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des communications, Ministère de l'Infrastructure, [email protected]