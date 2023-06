Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 71 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse plus de 22 000 foyers de 74 communautés de l'Est ontarien

Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

OSGOODE, ON, le 15 juin 2023 /CNW/ - Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, doivent pouvoir avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. C'est dans cette optique que les gouvernements du Canada et de l'Ontario agissent pour fournir un tel accès aux communautés moins bien desservies de l'Ontario.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé, de concert avec la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma, et la députée provinciale de Carleton, Goldie Ghamari, l'octroi d'un financement fédéral-provincial combiné de plus de 71 millions de dollars à Bell Canada et à Cogeco pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 22 000 foyers de 74 communautés rurales de l'Est ontarien.

Les projets annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans l'entente de partenariat sur la large bande qui a été conclue entre les gouvernements du Canada et de l'Ontario le 29 juillet 2021 pour soutenir des projets de déploiement de réseaux à fibre optique de grande envergure visant à fournir un accès à Internet haute vitesse à plus de 280 000 foyers de la province. Cette entente sans précédent a été rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial de plus de 1,2 milliard de dollars.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. L'annonce permet aussi au gouvernement de l'Ontario de faire un pas de plus vers l'atteinte de son objectif de fournir à toutes les communautés un accès fiable à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2025.

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Voilà pourquoi notre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des foyers canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. L'annonce faite aujourd'hui à Osgoode marque un pas important vers la pleine connectivité Internet des régions rurales de l'Ontario. Grâce à cet investissement, Bell et Cogeco pourront offrir un accès fiable et abordable à Internet haute vitesse à plus de 22 000 foyers moins bien desservis de 74 petites communautés de l'Est ontarien, notamment dans la région de Carleton. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Le gouvernement de l'Ontario veille à ce que chaque communauté de la province ait accès à des services Internet haute vitesse fiables d'ici la fin de 2025. En travaillant de concert avec nos partenaires fédéraux, nous étendons l'accès à ces services à la grandeur de la province, y compris ici même à Osgoode. Personne ne sera laissé pour compte. »

- La ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma

« Nous sommes fiers de nous associer aux gouvernements du Canada et de l'Ontario pour étendre notre réseau à large bande entièrement optique à encore plus de communautés de l'Est ontarien. Nos services Internet rapides et fiables aident les résidents des communautés rurales et éloignées à rester branchés à la maison et au travail. Grâce à nos investissements entièrement financés et à des partenariats comme celui-ci, Bell fait un pas de plus pour atteindre son objectif de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

- Le premier vice-président, Réseau, de Bell Canada, Bruce Furlong

« Nous sommes extrêmement fiers d'étendre notre réseau aux cantons de Frontenac Islands et de South Frontenac. Grâce à ce partenariat avec les gouvernements du Canada et de l'Ontario, un nombre accru de résidents et d'entreprises des municipalités visées, y compris de la ville de Kingston, auront accès à notre réseau de fibres optiques. Ce sont des investissements comme celui-ci qui contribuent à l'atteinte de notre objectif commun qui est de réduire le fossé numérique pour que tous les Ontariens aient accès à Internet haute vitesse. »

- Le vice-président et directeur général de Cogeco pour l'expérience client et le B2B, Matt Wickham

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014. Le gouvernement de l' Ontario investit près de 4 milliards de dollars pour offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit.

investit près de 4 milliards de dollars pour offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit. En date de juin 2023, le gouvernement de l' Ontario avait conclu des ententes totalisant plus de 2,3 milliards de dollars pour près de 200 projets d'Internet haute vitesse et de services cellulaires dans la province.

avait conclu des ententes totalisant plus de 2,3 milliards de dollars pour près de 200 projets d'Internet haute vitesse et de services cellulaires dans la province. Le gouvernement de l' Ontario a lancé une carte interactive en ligne qui indique dans quelles communautés de la province des projets d'Internet haute vitesse financés par la province sont prévus, sont déjà en cours et ont récemment été complétés. Les Ontariens peuvent utiliser la carte pour faire une recherche par adresse, par communauté ou par municipalité, en savoir plus sur les projets ayant lieu dans leur région et découvrir où les services Internet haute vitesse sont présentement offerts.

a lancé une carte interactive en ligne qui indique dans quelles communautés de la province des projets d'Internet haute vitesse financés par la province sont prévus, sont déjà en cours et ont récemment été complétés. Les Ontariens peuvent utiliser la carte pour faire une recherche par adresse, par communauté ou par municipalité, en savoir plus sur les projets ayant lieu dans leur région et découvrir où les services Internet haute vitesse sont présentement offerts. En 2021, le gouvernement de l' Ontario a adopté la Loi de 2021 soutenant l'expansion de la large bande et des infrastructures afin d'accélérer la réalisation de projets d'Internet haute vitesse. Pour faire fond sur cette loi, le gouvernement de l' Ontario a adopté la Loi de 2022 pour un Ontario connecté, qui vise à réduire encore plus les obstacles, les chevauchements et les retards.

Document d'information : Les gouvernements du Canada et de l' Ontario investissent plus de 71 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse plus de 22 000 foyers

Le 15 juin 2023, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé, de concert avec la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma, et la députée provinciale de Carleton, Goldie Ghamari, l'octroi d'un financement fédéral-provincial combiné de plus de 71 millions de dollars pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 22 000 foyers de communautés moins bien desservies de l'Est ontarien.

Voici les communautés qui profiteront de ces projets :

Fournisseur de services Internet Communautés Cogeco Battersea, Inverary et Marysville Bell Canada Algonquin, Athens, Blanchards Hill, Brockville, Charleston, Delta, Domville, Eastons Corners, Johnstown, Lyn, Maitland, Mallorytown, Maynard, North Augusta, Portland, Prescott, Spencerville, Spring Valley, Tincap et Toledo Bell Canada Cardinal, Domville, Eastons Corners, Hallville, Inkerman, Johnstown, Kemptville, Merrickville, Mountain, North Augusta, North Gower, Osgoode, Oxford Mills, Oxford Station, South Mountain, Spencerville et Ventnor Bell Canada Amherstview, Bath, Battersea, Codes Corner, Gananoque, Harrowsmith, Inverary, Ivy Lea, Kepler, Lyndhurst, Morton, Napanee, Odessa, Perth Road, Sandhurst Shores, Seeleys Bay, Selby, Strathcona, Sydenham, Verona, Willowbank et Yarker Bell Canada Balderson, Blanchards Hill, Dwyer Hill, Eastons Corners, Elphin, Fallbrook, Franktown, Glen Tay, Innisville, Jasper, Lanark, Lombardy, Maberly, McDonald's Corners, Merrickville, Newboro, Perth, Port Elmsley, Portland, Rideau Ferry, Smiths Falls, Watson's Corners et Wemyss



