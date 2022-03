Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont associés pour soutenir des projets de réseautage à fibre optique à grande échelle qui fourniront un accès Internet haute vitesse à 280 000 foyers de régions rurales et éloignées de la province. Cette entente sans précédent, annoncée le 29 juillet 2021, a été conclue grâce à un investissement fédéral-provincial qui totalise plus de 1,2 milliard de dollars. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario dévoilent maintenant les détails des projets sélectionnés dans le cadre de cette entente.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 %, d'ici 2030. Le gouvernement de l'Ontario s'engage à ce qu'un accès fiable à Internet haute vitesse soit offert dans toutes les régions de la province d'ici 2025. Tandis que nous veillons à mener à bien la relance postpandémique et à faire croître l'économie, les gouvernements du Canada et de l'Ontario continueront de faire des investissements dans l'infrastructure pour bâtir des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes en Ontario et dans tout le pays.

« Nous devons combler le fossé en matière de connectivité et nous assurer que tous les coins et recoins de l'Ontario ont accès à des services Internet haute vitesse fiables, de Hickson à Beachville, en passant par Ostrander. Le financement de plus de 6 millions de dollars annoncé aujourd'hui, qui permettra de brancher 1 191 foyers ruraux de la province, est une bonne nouvelle pour les Ontariens. Les investissements de ce type permettent de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et de faciliter les contacts entre les gens. Le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements comme celui-ci afin d'atteindre son objectif de brancher 98 % des citoyens d'ici 2026, et tous les Canadiens d'ici 2030. »

« Notre gouvernement a élaboré un plan exhaustif pour aider à offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à tous les Ontariens d'ici la fin de 2025. Personne ne sera laissé pour compte. En collaborant avec nos partenaires fédéraux et les fournisseurs de services Internet, nous étendons l'accès à Internet haute vitesse à un plus grand nombre de collectivités de la province. Ainsi, tous pourront se brancher en ligne, que ce soit pour accéder à des services de santé essentiels, s'instruire, travailler, démarrer une entreprise ou encore communiquer avec leurs proches. »

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'Ontario. La pandémie nous a montré à quel point l'accès à Internet haute vitesse était devenu essentiel. Le gouvernement du Canada comprend qu'il est indispensable de brancher les régions rurales et éloignées partout au Canada, y compris en Ontario. »

« Cette annonce représente un grand pas vers un accès fiable à Internet haute vitesse pour tout le monde à Oxford. Nous donnons ainsi à nos résidents et à nos entreprises des régions rurales l'occasion de participer au monde numérique et d'y prospérer. »

