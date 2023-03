Des résidents de communautés bénéficieront d'une connectivité accrue

OTTAWA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, doivent pouvoir avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. Aussi les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont-ils décidé d'agir pour brancher à Internet haute vitesse les communautés non desservies ou mal desservies.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Paul Chiang, et le député fédéral de Newmarket-Aurora, Tony Van Bynen, ont fait une annonce, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et de concert avec l'adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu, au nom de la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma, et la députée provinciale de Newmarket-Aurora, Dawn Gallagher Murphy. L'annonce portait sur l'octroi d'un financement fédéral-provincial de plus de 48 millions de dollars à YorkNet, une société détenue par la municipalité régionale de York, pour un projet qui vise à brancher à Internet haute vitesse plus de 3 800 foyers dans 31 communautés de l'Ontario.

Le projet annoncé aujourd'hui s'inscrit dans un partenariat conclu entre les gouvernements de l'Ontario et du Canada. En effet, le 29 juillet 2021, les deux ordres de gouvernement ont annoncé qu'ils s'associaient pour soutenir des projets à fibre optique de grande envergure qui permettront de fournir un accès à Internet haute vitesse à plus de 280 000 foyers dans des régions rurales et éloignées de la province. Cette entente sans précédent a été rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial totalisant plus de 1,2 milliard de dollars.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. L'annonce permet aussi au gouvernement de l'Ontario de faire un pas de plus vers l'atteinte de son objectif de fournir à toutes les communautés un accès fiable à Internet haute vitesse d'ici la fin de 2025.

Citations

« Nous savons tous que, de nos jours, Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Avec un accès à des services Internet rapides et fiables, les Canadiens des régions rurales ne sont plus désavantagés et peuvent eux aussi accéder aux services essentiels, comme les soins de santé et l'éducation, participer à l'économie numérique ou simplement communiquer avec leurs proches. Notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour atteindre ses objectifs de connectivité et veiller à ce que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, puissent avoir accès à Internet haute vitesse d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« L'accès à un service Internet haute vitesse est essentiel au succès de quiconque vit et travaille dans une collectivité rurale de l'Ontario. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera à créer des emplois, à améliorer l'accès aux soins de santé et aux services d'apprentissage en ligne, et à préserver les liens entre les gens et leurs familles, leurs amis et leurs proches. Nous continuerons de faire des investissements de ce genre pour aider à brancher chaque Ontarien au service Internet haute vitesse dont il a besoin. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Paul Chiang

« Notre gouvernement a accompli des progrès importants dans la mise en œuvre de son plan visant à brancher à Internet haute vitesse toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025. Le projet dont il est question aujourd'hui nous permettra d'étendre les services Internet haute vitesse à un plus grand nombre de communautés de la région de York. Ainsi, chaque résident de ces communautés pourra accéder aux services essentiels de soins de santé, apprendre et travailler en ligne, entretenir des relations avec ses proches ou participer au secteur agricole. »

- La ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma

« Grâce à l'investissement conjoint de 48 millions de dollars réalisé par les gouvernements du Canada et de l'Ontario dans le cadre du Fonds pour la large bande universelle, les résidents de la région de York auront bientôt un meilleur accès à des services Internet haute vitesse fiables. L'accès à Internet permet à nos résidents de travailler et d'apprendre dans le confort de leurs foyers, et d'obtenir des services essentiels de soins de santé à distance. Notre gouvernement veut tout mettre en œuvre pour brancher à Internet haute vitesse toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025. »

- La députée provinciale de Newmarket-Aurora, Dawn Gallagher Murphy

« Au nom du Conseil régional de York, je salue les gouvernements du Canada et de l'Ontario pour le soutien et la détermination qu'ils manifestent en aidant la région de York à améliorer l'accès à la large bande haute vitesse dans toutes nos communautés. Par le truchement de notre propre réseau de fibre noire, qui est exploité et administré par YorkNet, nous allons mettre en place un réseau abordable, fiable et durable, qui sera capable de soutenir les activités dans toute la région de York. Ces généreuses contributions favoriseront l'expansion de ce réseau et permettront de cibler des milliers de foyers mal desservis d'ici 2025. Nous remercions nos partenaires de financement, avec qui nous partageons l'objectif d'offrir un accès équitable à Internet haute vitesse à toute la population, un service essentiel dans le monde numérique dans lequel nous vivons. »

- Le président-directeur général de la région de York, Wayne Emmerson

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à ce que tous les Canadiens aient accès à Internet à des vitesses d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et à des vitesses d'au moins 10 Mbps en téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle, qui représente un investissement de 3,225 milliards de dollars du gouvernement du Canada , a été lancé pour que 98 % des Canadiens puissent avoir accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population, d'ici 2030.

, a été lancé pour que 98 % des Canadiens puissent avoir accès à Internet haute vitesse d'ici l'ensemble de la population, d'ici 2030. À ce jour, 93,5 % des foyers canadiens ont accès à Internet haute vitesse ou seront branchés dans le cadre d'ententes de programmes en cours. Leur proportion était de 79 % en 2014.

Le 29 juillet 2021, les gouvernements du Canada et de l' Ontario ont annoncé une entente de partenariat pour la large bande qui permettra de brancher plus de 280 000 foyers de l' Ontario à Internet haute vitesse. L'investissement, qui totalise plus de 1,2 milliard de dollars, est financé à parts égales par les deux ordres de gouvernement.

et de l' ont annoncé une entente de partenariat pour la large bande qui permettra de brancher plus de 280 000 foyers de l' à Internet haute vitesse. L'investissement, qui totalise plus de 1,2 milliard de dollars, est financé à parts égales par les deux ordres de gouvernement. Le gouvernement de l' Ontario investit près de 4 milliards de dollars pour que chaque communauté de la province ait accès à des services Internet haute vitesse fiables d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit.

investit près de 4 milliards de dollars pour que chaque communauté de la province ait accès à des services Internet haute vitesse fiables d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit. En date de février 2023, le gouvernement de l' Ontario avait conclu des ententes de plus de 2,2 milliards de dollars pour près de 200 projets de téléphonie cellulaire et d'Internet haute vitesse dans la province.

