Le projet de stockage d'énergie d'Oneida appuiera la croissance d'un réseau d'électricité propre, fiable et abordable en Ontario

OHSWEKEN, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent ensemble à la création du plus important projet de stockage d'électricité en batteries au pays. Le projet de stockage d'énergie d'Oneida (Oneida Energy Storage Project), qui représente 250 mégawatts (MW), est élaboré en partenariat avec la Six Nations of the Grand River Development Corporation, Northland Power, NRStor et Aecon. Le gouvernement fédéral accorde aujourd'hui un financement supplémentaire de 50 millions de dollars. La Banque de l'infrastructure du Canada a apporté un soutien clé au développement du projet et collabore avec les responsables du projet de stockage d'énergie d'Oneida en vue d'un accord d'investissement. Ce projet représente un autre jalon dans les plans du Canada et de l'Ontario visant à créer le réseau électrique propre, fiable et abordable qui contribuera à alimenter l'économie ontarienne dans l'avenir.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaborent à la création du plus important projet de stockage d'électricité en batteries au Canada (Groupe CNW/Ressources naturelles Canada)

« Lorsque nos deux gouvernements travaillent de concert, en partenariat avec les communautés autochtones, nous pouvons contribuer à renforcer l'économie et à améliorer la durabilité de la province », a affirmé l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. « Grâce à ce nouvel investissement fédéral et au généreux soutien de la Banque de l'infrastructure du Canada, ce projet contribuera à rendre l'électricité plus abordable pour les familles ontariennes, en plus de jouer un rôle important dans la création du réseau d'électricité propre sur lequel l'Ontario pourra compter pendant des générations. »

L'Ontario a demandé à la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) de conclure un contrat de 20 ans pour le projet de stockage d'énergie d'Oneida, afin d'appuyer la croissance du réseau d'électricité propre de la province.

« Je suis ravi de voir autant de partenaires importants s'unir pour bâtir un tel projet de calibre mondial qui fournira une énergie abordable et propre pour les générations à venir », a déclaré le premier ministre Doug Ford. « À l'heure où notre province connaît une croissance démographique constante et se procure des investissements qui changeront la donne dans notre économie, notre gouvernement appuie les solutions énergétiques novatrices et audacieuses, y compris le stockage en batteries, de même que les petits réacteurs modulaires, pour répondre à la demande d'électricité croissante. »

Le projet de stockage d'énergie d'Oneida contribuera au fonctionnement du réseau propre de l'Ontario en emmagasinant l'électricité durant les périodes creuses, lorsque la demande d'électricité est faible, puis en retournant l'énergie dans le réseau lorsque la demande d'électricité est élevée. Le projet de stockage d'énergie d'Oneida sera opérationnel en 2025 et fournira suffisamment d'électricité pour répondre à la demande en période de pointe d'une ville de la taille d'Oshawa. Le projet fera plus que doubler la quantité de ressources de stockage d'énergie dans le réseau d'électricité propre de l'Ontario, qui passera d'environ 225 MW à l'heure actuelle, à approximativement 475 MW à l'achèvement du projet, en 2025.

« Le gouvernement du Canada est heureux de collaborer avec des partenaires afin de trouver les solutions de stockage d'énergie requises pour emmagasiner l'énergie propre et répondre à la demande d'électricité croissante », a indiqué l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada. « Le projet de stockage d'énergie d'Oneida représente un important projet de développement piloté par des Autochtones qui créera de bons emplois pour la population canadienne tout en réduisant les émissions. Le gouvernement du Canada est heureux d'investir 50 millions de dollars pour la création, avec les partenaires autochtones, de ce projet qui sera l'un des plus importants projets de stockage en batteries au monde. Je félicite toutes les personnes qui y ont contribué. »

Le projet de stockage d'énergie d'Oneida s'ajoute à des mesures déjà prises par les gouvernements fédéral et provincial en vue de répondre aux besoins émergents en électricité et d'assurer un approvisionnement électrique propre, fiable et abordable. Ces mesures incluent la création d'une table régionale Canada-Ontario sur l'énergie et les ressources, de même que les mesures indiquées ci-dessous.

Gouvernement du Canada :

: Investissement de plus de 1,5 milliard de dollars dans le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification, pour élargir le réseau électrique du Canada et le décarboner;

Investissement par la Banque de l'infrastructure du Canada de 970 millions de dollars pour la construction du premier petit réacteur modulaire (PRM) à l'échelle d'un réseau au Canada , au site de Darlington d'OPG;

Investissement de 3,8 milliards de dollars dans la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, afin de permettre le déploiement de technologies d'énergies renouvelables à l'échelle du Canada ;

Mise en œuvre de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes, qui a aidé plus de 40 000 ménages au Canada à réduire leur facture d'énergie grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique de leur maison.

« Le projet de stockage d'énergie d'Oneida est un bon exemple de ce qu'il est possible d'accomplir grâce à un partenariat solide et significatif avec les communautés autochtones », a affirmé le ministre de l'Énergie, Todd Smith. « Ce projet, qui s'inscrit dans le plan plus vaste de notre gouvernement pour la décennie à venir, vise à élargir notre réseau électrique propre, fiable et abordable afin que nous disposions de l'électricité dont nous avons besoin pour parvenir à l'électrification et attirer de nouveaux emplois dans la province, y compris des investissements sans précédent dans les secteurs des véhicules électriques et de la fabrication de batteries jusqu'à la fabrication d'acier propre. »

QUELQUES FAITS

Le projet de stockage d'énergie d'Oneida devrait réduire les émissions de 2,2 à 4,1 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer des routes jusqu'à 40 000 voitures.

La production d'émissions est nulle dans 90 % du réseau électrique de l' Ontario . Le stockage de l'énergie permettra d'emmagasiner les surplus de charge de base, comme celle issue de la production nucléaire et hydroélectrique, tout en appuyant l'intégration de ressources intermittentes, comme l'énergie éolienne et solaire.

Ressources additionnelles

Lire la directive à l'intention de la SIERE.

Lire le rapport provisoire de la SIERE concernant l'admissibilité des ressources ( IESO's Resource Eligibility Interim Report ; en anglais seulement).

CITATIONS

« Ce projet est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir quand des entreprises publiques et privées, plusieurs ordres de gouvernement et leurs organismes travaillent avec un partenaire autochtone innovant pour chercher des solutions novatrices. Comme c'est le cas dans tous nos efforts de développement, nous avons étudié le projet pour nous assurer qu'il s'harmonise avec les valeurs de nos communautés, et nous sommes convaincus que les résultats engendreront des économies pour les contribuables et nous rapprocheront d'un avenir carboneutre pour les générations à venir. »

- Matt Jamieson, président-directeur général, Six Nations of the Grand River Development Corporation

« Nous sommes heureux de voir ce projet aller de l'avant avec l'appui du gouvernement de l'Ontario. La participation de la Six Nations of the Grand River Development Corporation au projet de stockage d'énergie d'Oneida témoigne de l'importance de la participation des Autochtones aux initiatives d'énergie propre dans le contexte de la lutte continue contre les changements climatiques. Ce projet créera des possibilités d'emploi et des revenus importants pour notre communauté, et nous avons hâte qu'il soit mené à terme. »

- Mark Hill, chef élu, Six Nations of the Grand River Development Corporation

« Nous sommes ravis d'atteindre ce jalon dans le projet de stockage d'énergie d'Oneida et remercions le gouvernement de l'Ontario pour son appui, de même que les nombreux intervenants qui ont, grâce à leur contribution, fait en sorte que ce projet soit une réelle collaboration. Il nous tarde de faire avancer ce projet, aux côtés de nos partenaires Six Nations of the Grand River Development Corporation, Northland Power, Aecon et Tesla et avec l'appui de la Banque de l'infrastructure du Canada et de RNCan. Ce projet apporte une solution novatrice et durable qui sera profitable pour l'environnement, les contribuables et l'économie. »

- Annette Verschuren, présidente-directrice générale, NRStor Inc.

« Le projet de stockage d'énergie d'Oneida est une étape importante pour le secteur du stockage d'énergie en plein essor de l'Ontario. Il améliorera l'efficacité, la stabilité et la fiabilité du réseau d'électricité de la province. Pour Northland, ce projet représente un premier investissement en matière de stockage. Nous sommes reconnaissants envers les gouvernements de l'Ontario et du Canada pour leur appui continu à l'égard des initiatives de stockage d'énergie. Enfin, nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec NRStor et la Six Nations of the Grand River Development Corporation, sans lesquels ce projet n'aurait pas été possible. »

- Mike Crawley, président-directeur général, Northland Power Inc.

« En tant que chef de file de la transition énergétique, notre entreprise se fera un plaisir de travailler avec ses partenaires pour mener à bien ce projet de développement durable qui permettra d'améliorer la gestion de l'électricité pendant les périodes de forte demande, de réduire les émissions de GES et de favoriser le développement économique et l'établissement de partenariats à long terme avec les communautés autochtones, ce qui se traduira par des économies d'énergie qui nous aideront à répondre aux besoins des générations futures. »

- Jean-Louis Servranckx, président et chef de la direction, Aecon Group Inc.



« Le projet de stockage d'énergie d'Oneida fait partie de ces initiatives autochtones qui peuvent transformer les économies locales et amener la prospérité à des dizaines de communautés. Nous félicitons la bande des Six Nations de Grand River pour l'annonce de ce projet sans précédent, qui ouvrira sans aucun doute des possibilités pour tous les Ontariens. »

- Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones et ministre du Développement du Nord



« Le réseau d'électricité propre de l'Ontario procure un important avantage concurrentiel à la province, en contribuant à y attirer des investissements de 16 milliards de dollars de la part d'entreprises de partout dans le monde - des constructeurs automobiles ainsi que des fournisseurs de batteries de véhicules électriques et de matériaux pour batteries. De tels investissements, qui peuvent changer la donne, exigent un approvisionnement fiable et abordable en énergie propre. En augmentant la capacité du réseau électrique, notre gouvernement s'assure que l'Ontario pourra continuer d'attirer des investissements qui créeront encore plus d'emplois bien rémunérés. »

- Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

