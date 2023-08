CHARLOTTETOWN, PE, le 2 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Casey, député de Charlottetown, Heath MacDonald, député de Malpeque, l'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'infrastructure et Philip Brown, maire de Charlottetown, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 22,7 millions de dollars pour le développement et l'électrification du réseau de transport en commun de Charlottetown.

Cet investissement servira à construire un nouveau centre d'entretien comprenant des aires d'entreposage pouvant accueillir 19 autobus électriques, trois baies pour l'entretien, sept nouveaux autobus électriques à batterie et trois nouveaux autobus diesel. Ce nouveau centre permettra de maintenir un niveau de service adéquat pendant le processus d'électrification.

Afin de favoriser des opérations durables, le projet comprendra également l'installation d'un système de stockage d'énergie solaire par batterie (SSEB) de 400 kWh. Cette technologie stabilisera la demande d'énergie pour la recharge des autobus électriques, ce qui permettra de réduire les coûts d'électricité. De plus, on installera quatre chargeurs de véhicules électriques dans le nouveau centre afin de renforcer l'engagement concernant la mise en place d'infrastructures de transport en commun écologiques.

L'électrification de la flotte d'autobus de Charlottetown va faire en sorte que le transport en commun sera plus propre, plus silencieux et plus confortable pour tous les usagers.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Notre gouvernement investi dans des infrastructures qui soutiennent une économie forte, créent des emplois, et construisent des collectivités plus vertes et plus résilientes. L'investissement que nous réalisons aujourd'hui va améliorer le transport collectif pour des milliers d'insulaires tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement continue d'aider Charlottetown à établir les bases d'un avenir durable dans le domaine des transports. Le nouveau centre d'entretien permettra non seulement de soutenir l'arrivée des autobus électriques, mais il aidera également à réduire l'impact sur l'environnement. Ces projets témoignent de notre engagement commun à l'égard de l'innovation, de l'efficacité et d'un avenir plus vert. »

Sean Casey, député de Charlottetown

« Les avantages des investissements dans le transport en commun sont évidents : ils rendent nos collectivités plus écologiques et plus inclusives. Ce financement permettra d'améliorer notre réseau de transport en commun insulaire de manière à le rendre plus efficace, moins polluant et davantage en mesure de répondre aux besoins de nos résidents, en particulier ceux qui dépendent du transport en commun pour se rendre au travail ou à l'école. »

Heath MacDonald, député de Malpeque

« L'Île-du-Prince-Édouard investit dans des réseaux de transport en commun fiables et abordables afin d'aider sa population à croître et à réussir d'une manière durable pour l'environnement. Les nouveaux bus électriques et l'augmentation de la capacité de chargement changeront notre façon d'envisager les déplacements domicile-travail. En réduisant les émissions de gaz à effet de serre, nous mettons également l'Île-du-Prince-Édouard sur la voie de la réalisation des objectifs de carboneutralité. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« La Ville de Charlottetown a pour priorité de répondre aux besoins de sa collectivité en pleine croissance tout en assumant sa responsabilité en matière de durabilité environnementale. Il est important que les résidents et les visiteurs puissent se déplacer sans avoir à posséder un véhicule ou contribuer à notre empreinte carbone. Ce financement favorisera la mise en place d'un réseau de transport plus durable pour les résidents de l'ensemble de la région de la capitale. »

Philip Brown, maire de Charlottetown

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 4 637 100 $ pour la construction d'un nouveau centre d'entretien et 4 465 120 $ pour l'achat de nouveaux autobus électriques et diesel. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit 3 863 864 $ pour la construction du nouveau centre d'entretien et 3 720 561 $ pour l'achat des nouveaux autobus électriques et diesel. La Ville de Charlottetown alloue 3 091 787 $ à la construction du nouveau centre d'entretien. La Ville de Charlottetown , la Ville de Stratford et la Ville de Cornwall fournissent conjointement 2 977 119 $ pour l'achat des nouveaux autobus électriques et diesel.

investit 4 637 100 $ pour la construction d'un nouveau centre d'entretien et 4 465 120 $ pour l'achat de nouveaux autobus électriques et diesel. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit 3 863 864 $ pour la construction du nouveau centre d'entretien et 3 720 561 $ pour l'achat des nouveaux autobus électriques et diesel. La Ville de alloue 3 091 787 $ à la construction du nouveau centre d'entretien. La Ville de , la et la fournissent conjointement 2 977 119 $ pour l'achat des nouveaux autobus électriques et diesel. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 10 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés à l'Île-du-Prince-Édouard, dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 12,5 $ millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 10,4 $ millions de dollars.

Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

