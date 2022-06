Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

La pandémie de COVID-19 a transformé nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre et de faire des affaires. Maintenant plus que jamais, les Canadiens de tout le pays ont besoin de services Internet haute vitesse fiables pour avoir accès à des services, à du soutien et à diverses possibilités. Par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, le gouvernement du Canada prend des mesures pour brancher à Internet haute vitesse les résidents des communautés rurales et éloignées.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre de Service Alberta, l'honorable Nate Glubish, ont annoncé l'octroi d'un financement de près de 500 000 $ pour permettre à l'entreprise Mage Networks de fournir des services Internet haute vitesse à 280 foyers de West Bragg Creek, en Alberta.

Le projet s'inscrit dans un accord préexistant entre l'Alberta et le Canada. Le 9 mars 2022, les deux gouvernements ont annoncé qu'ils avaient conclu un partenariat sans précédent dans le cadre duquel ils investiraient jusqu'à 780 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse toute la population albertaine vivant dans les communautés rurales, éloignées et autochtones. Les deux ordres de gouvernement continueront, au cours des prochains mois, à annoncer les projets retenus au titre de cet accord.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour s'assurer que 98 % des Canadiens auront accès à Internet haute vitesse d'ici 2026. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta reconnaissent le rôle important d'un accès à Internet haute vitesse dans la reprise économique postpandémique. Cette collaboration, qui vise à fournir de meilleurs services Internet aux Albertains vivant dans les communautés rurales, éloignées et autochtones, permettra de créer des emplois et contribuera à la croissance économique de toute la province.

« Nous devons combler l'écart de connectivité qui subsiste en Alberta et nous assurer que chaque coin et recoin de la province a accès à des services Internet haute vitesse fiables. Le financement fédéral de près de 500 000 $ qui est annoncé aujourd'hui et qui permettra de brancher 280 foyers de West Bragg Creek constitue une autre étape clé pour les Albertains. Les investissements de cet ordre de la part du gouvernement fédéral et du secteur privé favorisent la création d'emplois, l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne et les contacts interpersonnels. Le gouvernement du Canada continuera de faire ce type d'investissement afin d'atteindre son objectif national, qui est de brancher 98 % des Canadiens d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings



« L'annonce d'aujourd'hui vise à améliorer la vie des résidents de West Bragg Creek. Pour les Albertains des régions rurales, l'accès à Internet haute vitesse mènera à la création d'emplois et d'entreprises, ce qui profitera directement aux familles, aux entreprises locales et aux travailleurs de toute la province. Le projet annoncé aujourd'hui par Mage Networks améliorera la connectivité à Internet haute vitesse pour jusqu'à 280 foyers. Grâce à ce financement, nous sommes en voie de combler l'écart de connectivité qui touche les Albertains des milieux ruraux ».

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault

« Je suis heureux de savoir que le financement du gouvernement fédéral alloué par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle permettra à un plus grand nombre d'Albertains dans la collectivité de West Bragg Creek d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Chaque investissement effectué dans la connectivité à large bande en milieu rural est un investissement dans la réussite et la durabilité des communautés rurales, éloignées et autochtones de l'Alberta, et nous rapproche de notre objectif de connectivité universelle. J'ai hâte d'annoncer, dans un proche avenir, d'autres projets qui s'inscriront dans la Stratégie en matière de large bande de l'Alberta. »

- Le ministre de Service Alberta, l'honorable Nate Glubish





« Les habitants de West Bragg Creek vivent depuis trop longtemps sans service Internet adéquat en raison du terrain montagneux et boisé de la région. Dans une ère de plus en plus numérique, cet investissement permettra à chaque résident de participer activement à l'économie florissante de l'Alberta dans le confort de son foyer et de profiter de tous les avantages qu'offre un service Internet rapide et fiable. »

- La députée provinciale de Banff-Kananaskis, Miranda Rosin

« La subvention du Fonds pour la large bande universelle améliorera considérablement le service Internet à West Bragg Creek, en Alberta. Mage Networks est reconnaissante que le gouvernement du Canada considère sa solution innovante MagiNetMC comme un élément clé pour combler le fossé numérique, au profit des Canadiens. Cette innovation technologique de l'Alberta fournit une vitesse maximale de 100 mégabits par seconde en téléchargement et en téléversement, et lorsqu'elle est combinée avec la bande passante garantie de Mage, elle améliore nettement l'expérience utilisateur du client. Je suis ravi que, grâce au Fonds pour la large bande universelle, Mage participe à l'expansion de l'accès à la large bande dans les régions rurales de l'Alberta. »

- Le président-directeur général de Mage Networks, Sayed-Amr El-Hamamsy

Le projet annoncé aujourd'hui reçoit près de 500 000 $ du gouvernement du Canada et du gouvernement de l' Alberta pour brancher à Internet haute vitesse 280 foyers de West Bragg Creek , en Alberta .

et du gouvernement de l' pour brancher à Internet haute vitesse 280 foyers de , en . La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. Le 9 mars 2022, un partenariat Canada - Alberta pour la large bande a été annoncé. Dans le cadre de cet accord, environ 200 000 foyers de l' Alberta seront branchés à des services à large bande grâce à un investissement maximal de 780 millions de dollars, cofinancé à parts égales par les deux ordres de gouvernement.

- pour la large bande a été annoncé. Dans le cadre de cet accord, environ 200 000 foyers de l' seront branchés à des services à large bande grâce à un investissement maximal de 780 millions de dollars, cofinancé à parts égales par les deux ordres de gouvernement. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 450 millions de dollars dans des projets de connectivité en Alberta .

a investi plus de 450 millions de dollars dans des projets de connectivité en . Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse partout au Canada .

