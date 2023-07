Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité améliorée à Internet haute vitesse

VULCAN, AB, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence, ont besoin d'une connexion fiable et abordable à Internet haute vitesse. Aussi les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont-ils décidé d'agir pour brancher à Internet haute vitesse les communautés qui ne sont pas encore bien desservies en Alberta.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre des Technologies et de l'Innovation de l'Alberta, l'honorable Nate Glubish, ont annoncé un investissement fédéral-provincial conjoint de plus de 96 millions de dollars pour 14 projets visant à brancher à Internet haute vitesse plus de 10 000 foyers, dans 46 communautés rurales et éloignées de l'Alberta. Près de 2 300 des foyers touchés sont des résidences occupées par des Autochtones.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une entente qui existe déjà entre les gouvernements de l'Alberta et du Canada. Cette entente de partenariat sans précédent a été annoncée le 9 mars 2022 par les deux gouvernements, qui se sont ainsi engagés à investir jusqu'à 780 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse la population albertaine vivant dans des communautés rurales, éloignées et autochtones. Les deux ordres de gouvernement continueront, au cours des prochains mois, à annoncer les projets retenus au titre de cet accord.

L'investissement annoncé aujourd'hui fait fond sur les progrès réalisés par le gouvernement du Canada pour s'assurer que 98 % des Canadiens auront accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, et que l'ensemble des Canadiens y auront accès d'ici 2030. Avec cette annonce, le gouvernement de l'Alberta se rapproche de l'objectif qu'il s'est fixé de donner à toutes les communautés albertaines un accès fiable à Internet haute vitesse d'ici la fin de l'exercice 2026-2027.

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Sachant cela, notre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % de la population canadienne à Internet haute vitesse d'ici 2026. L'annonce d'aujourd'hui est un jalon important pour la connectivité Internet dans les communautés rurales de l'Alberta. Cet investissement permettra d'offrir une connexion fiable à Internet haute vitesse à plus de 10 000 foyers moins bien desservis dans 46 communautés rurales et éloignées de l'Alberta. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Cet investissement changera la donne pour les résidents de 10 000 foyers qui sont situés dans des communautés rurales et éloignées de l'Alberta. L'accès à des services Internet haute vitesse fiables est aussi essentiel pour pouvoir bénéficier de toutes les possibilités en matière d'éducation, de santé et d'économie, et il permettra aux communautés rurales et autochtones de prendre part pleinement à l'économie florissante de l'Alberta. Investir dans la connectivité rurale est une priorité du gouvernement de l'Alberta, et nous allons nous assurer que tous les Albertains, peu importe où ils vivent, puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. »

- Le ministre des Technologies et de l'Innovation de l'Alberta, l'honorable Nate Glubish

« Sans cet investissement important du Fonds pour la large bande universelle et l'investissement majeur de Services aux Autochtones Canada et de la Goodstoney Band, les résidents de la réserve de Big Horn et les membres de la Goodstoney Band qui résident sur la réserve n'auraient probablement pas pu être connectés en raison de leur emplacement éloigné. Stoney Nakoda Telecom pourra maintenant brancher toutes les régions des Premières Nations Bearspaw, des Chiniki et Goodstoney qui ne sont pas encore desservies. L'entreprise souhaite aussi amener la fibre optique dans la réserve Big Horn. »

- Le président-directeur général de la Première Nation Bearspaw, Rob Shotclose

« TELUS est fière de s'associer aux gouvernements du Canada et de l'Alberta dans ce projet qui vise à étendre l'accès à Internet haute vitesse à de nombreuses communautés autochtones éloignées du Nord de l'Alberta. En amenant notre technologie Internet PureFibre dans ces communautés, nous permettrons aux générations à venir d'obtenir de nouveaux avantages économiques et sociaux. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans plus de 375 communautés rurales et 166 territoires autochtones du Canada au cours des dernières années. »

- Le vice-président à la direction et chef de l'exploitation de TELUS, Tony Geheran

« Dans le cadre de son engagement à favoriser l'inclusion numérique, Arrow Technology Group reconnaît le rôle crucial que joue l'accès à un service Internet haute vitesse fiable dans le monde d'aujourd'hui. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, nous serons en mesure d'étendre notre infrastructure de fibre optique directement aux résidences des régions rurales. Les résidents de ces régions, qui n'ont jamais eu accès à une telle connectivité, seront maintenant en mesure de profiter de toutes les occasions qui se présentent à eux. Nous remercions les administrateurs du Fonds pour la large bande universelle d'avoir reconnu l'importance de l'accès à Internet dans les régions rurales, et d'avoir choisi Arrow Technology Group comme l'un des titulaires de fonds dans cette tranche de financement. Ce partenariat nous permettra de faire avancer notre mission, qui est de créer une Alberta plus connectée et inclusive. Nous avons hâte d'entreprendre les travaux nécessaires et d'amener la connectivité Internet de l'avenir aux communautés rurales. »

- La directrice des Ressources humaines, Arrow Technology Group, Monica Burman

« Les investissements destinés à brancher les communautés rurales et les communautés autochtones aident réellement les résidents de ces communautés à avoir accès aux nombreuses possibilités qui existent et à bénéficier des services essentiels. La connectivité est un outil important de notre société. Elle permet aux gens de surmonter les barrières qui peuvent encore exister, d'un point de vue de la communication, de l'éducation et de la société, quand l'accès à un service Internet fiable n'est pas disponible. Nous apprécions l'intérêt à la fois du gouvernement du Canada, par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et du gouvernement de l'Alberta, qui ont su reconnaître l'importance de ce projet en accordant les fonds nécessaires pour permettre de brancher les domiciles au réseau à fibres optiques dans la communauté de Brocket de la Piikani Nation. Nous remercions aussi la communauté et les dirigeants de cette communauté pour leur soutien et la détermination qu'ils mettent pour offrir ces services à la communauté et à ses résidents. »

- Le président de Tough Country Communications, Paul McLean

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et pour aider à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici pour aider à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse ou sont visés par des projets de connectivité dans le cadre d'engagements de programme existants, alors que ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse ou sont visés par des projets de connectivité dans le cadre d'engagements de programme existants, alors que ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014. La Stratégie en matière de large bande de l' Alberta (anglais) a comme objectif de brancher la totalité des foyers à Internet haute vitesse d'ici la fin de l'exercice 2026-2027.

Stratégie en matière de large bande de l' Le 9 mars 2022, les gouvernements du Canada et de l' Alberta ont annoncé un entente de partenariat sans précédent en lien avec la large bande. Dans le cadre de cette entente, environ 200 000 foyers de l' Alberta seront branchés à la large bande grâce à un investissement pouvant atteindre 780 millions de dollars. Les deux ordres de gouvernement assureront le financement à parts égales.

et de l' ont annoncé un entente de partenariat sans précédent en lien avec la large bande. Dans le cadre de cette entente, environ 200 000 foyers de l' seront branchés à la large bande grâce à un investissement pouvant atteindre 780 millions de dollars. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 464 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Alberta .

