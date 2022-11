TSUUT'INA, AB, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre des Technologies et de l'Innovation de l'Alberta, l'honorable Nate Glubish, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral-provincial combiné de plus de 2,6 millions de dollars à la Nation Tsuut'ina. Cet investissement permettra à plus de 300 foyers de cette communauté autochtone d'avoir accès à Internet haute vitesse. La Nation Tsuut'ina a créé et exploite l'entreprise Tsuut'ina Nation Telecommunications, qui lui tient lieu de fournisseur de services Internet. C'est cette entreprise qui sera responsable de mener à bien le projet et de maintenir le réseau fonctionnel.

Ce projet s'inscrit dans une entente existante entre l'Alberta et le Canada. En mars 2022, les deux gouvernements ont annoncé un partenariat historique ayant pour but d'investir jusqu'à 780 millions de dollars afin de donner accès à Internet haute vitesse à tous les Albertains des communautés rurales, éloignées et autochtones. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta continueront dans les mois qui viennent d'annoncer les projets qui ont été retenus dans le cadre de cette entente.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès réalisés par le gouvernement du Canada pour s'assurer que 98 % des Canadiens auront accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, et que l'ensemble des Canadiens y auront accès d'ici 2030. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta reconnaissent tous deux le rôle important que l'accès à Internet haute vitesse aura dans la reprise économique postpandémique. Cet effort de collaboration pour fournir de meilleurs services Internet aux résidents des communautés rurales, éloignées et autochtones de l'Alberta contribuera à créer des emplois et à favoriser la croissance économique dans l'ensemble de la province.

Citations

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. L'accès à des services Internet rapides et fiables permet aux communautés autochtones d'être sur un pied d'égalité avec toutes les autres collectivités. Elles peuvent ainsi avoir accès à des services essentiels comme les soins de santé et l'éducation, participer à l'économie numérique et communiquer avec leurs proches. Notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour atteindre ses objectifs en matière de connectivité et pour s'assurer que, peu importe où ils vivent, tous les Canadiens auront accès à des services Internet haute vitesse d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural du Canada, l'honorable Gudie Hutchings

« Cet investissement aura un effet transformateur pour la Nation Tsuut'ina, qui depuis trop longtemps doit composer avec des vitesses Internet lentes et des limites de données faibles. L'accès à Internet haute vitesse permettra aux familles et aux entreprises de profiter des outils et des ressources dont elles ont besoin pour se tailler une place concurrentielle dans la société et prospérer dans un monde de plus en plus axé sur le numérique. Le gouvernement de l'Alberta est fier de soutenir cette communauté par l'entremise de la Stratégie en matière de large bande de l'Alberta. »

- Le ministre des Technologies et de l'Innovation de l'Alberta, l'honorable Nate Glubish

« L'annonce fédérale-provinciale d'aujourd'hui visant à brancher plus de 300 foyers de la Nation Tsuut'ina à Internet haute vitesse est une excellente nouvelle. Notre gouvernement est déterminé à brancher 98 % de la population albertaine à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % de la population d'ici 2030, incluant les communautés éloignées, nordiques et autochtones. Cet investissement permet à la Nation Tsuut'ina de devenir son propre fournisseur de services Internet. »

- Le député de Calgary Skyview, George Chahal

« La Nation Tsuut'ina est honorée de bénéficier de ce soutien par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle. Nos jeunes, nos aînés et l'ensemble de nos citoyens auront maintenant les moyens de communiquer avec le reste du monde, un droit que tous les Canadiens doivent avoir. Auparavant 65 % de nos foyers n'étaient pas branchés. Nos jeunes ne pouvaient pas bénéficier des services éducatifs disponibles, nos aînés étaient privés de moyens pour communiquer, et la qualité de la vie de tous en était diminuée. Cela sera maintenant chose du passé. Nous tenons à exprimer notre gratitude la plus sincère aux organismes fédéraux et provinciaux, ainsi qu'à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, pour toute l'aide qu'ils nous ont donnée afin de faire de ce rêve une réalité. »

- Le chef de la Nation Tsuut'ina, Roy Whitney

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et pour aider à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici pour aider à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. Le gouvernement du Canada est en voie d'atteindre son objectif national, puisque 93,5 % des foyers ont déjà accès à Internet haute vitesse ou sont ciblés pour être branchés dans le cadre des engagements du programme.

est en voie d'atteindre son objectif national, puisque 93,5 % des foyers ont déjà accès à Internet haute vitesse ou sont ciblés pour être branchés dans le cadre des engagements du programme. La Stratégie en matière de large bande de l' Alberta (anglais) a comme objectif de brancher la totalité des foyers à Internet haute vitesse d'ici la fin de l'exercice 2026-2027.

(anglais) a comme objectif de brancher la totalité des foyers à Internet haute vitesse d'ici la fin de l'exercice 2026-2027. Le 9 mars 2022, les gouvernements du Canada et de l' Alberta ont annoncé un partenariat historique touchant la large bande. Dans le cadre de ce partenariat, environ 200 000 foyers de l' Alberta seront branchés à la large bande grâce à un investissement pouvant atteindre 780 millions de dollars. Les deux ordres de gouvernement assureront le financement à parts égales.

et de l' ont annoncé un partenariat historique touchant la large bande. Dans le cadre de ce partenariat, environ 200 000 foyers de l' seront branchés à la large bande grâce à un investissement pouvant atteindre 780 millions de dollars. Les deux ordres de gouvernement assureront le financement à parts égales. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 463 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Alberta .

Liens connexes

Restez branchés

