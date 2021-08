Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement, ont annoncé que les gouvernements du Canada et de l'Alberta verseront 6 millions de dollars pour aider à construire 32 logements destinés aux familles, aînés, étudiants et étudiantes et personnes à faible revenu autochtones dans le Nord d'Edmonton. Ce projet crée environ 44 emplois.

Tribal Chiefs Ventures Inc. offrira 32 logements abordables répartis en quatre quadruplex de huit logements chacun. Les immeubles sont bien situés à proximité des transports en commun, des écoles et des commerces. Le loyer de ces logements est fixé à 30 % du revenu brut des ménages, soit la norme d'abordabilité.

Cet ensemble de logements pour les Autochtones accordera la priorité aux six Premières Nations membres de Tribal Chiefs Ventures Inc : Nation crie de Beaver Lake, Première Nation de Cold Lake, Première Nation de Frog Lake, Première Nation de Heart Lake, Nation crie de Kehewin et Première Nation no 128 de Whitefish Lake. Toutefois, toutes les personnes autochtones peuvent présenter une demande.

Les premiers huit logements sont maintenant ouverts et les locataires emménagent. Les trois autres quadruplex sont en construction et devraient être occupés par leurs locataires dès cet automne.

En Alberta, le financement est fourni dans le cadre du Indigenous Housing Capital Program (IHCP), qui soutient les gouvernements et les communautés autochtones dans la construction de logements abordables hors des réserves et des communautés autochtones, ou à l'intérieur de celles-ci. Le programme assure une approche flexible et autonome et encourage les promoteurs publics et privés à s'associer à des gouvernements et organisations autochtones.

Le financement fédéral versé pour l'IHCP est fourni dans le cadre de l'entente bilatérale de 10 ans sur le logement, conclue entre le gouvernement du Canada et celui de l'Alberta, annoncée au printemps 2019.

Les demandes soumises à l'IHCP sont acceptées de façon continue et on peut maintenant trouver le formulaire de demande à l'adresse alberta.ca/ihcp. La prochaine date limite trimestrielle est le 30 septembre.

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, c'est avec grand plaisir que notre gouvernement appuie cet ensemble de logements appartenant aux Autochtones à Edmonton, afin que nous soyons collectivement mieux en mesure de soutenir les populations vulnérables à trouver un logement qui répond à leurs besoins. Les investissements de ce genre contribuent à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie, tout en donnant accès à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Dans le cadre du Indigenous Housing Capital Program, le gouvernement de l'Alberta soutient des projets spécialisés pour répondre aux besoins des Autochtones à faible revenu. L'ensemble de logements de Tribal Chiefs Ventures Inc. est un exemple exceptionnel d'un ensemble de logements communautaires administré et détenu par et pour les Autochtones. Je suis heureuse d'aider à accueillir les locataires dans leur nouveau logement. » - Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement

« Au nom de Tribal Chiefs Ventures Inc. (TCVI), des chefs, des citoyens et des aînés, nous tenons à remercier sincèrement le gouvernement de l'Alberta d'avoir travaillé avec diligence avec nous sur cette proposition au cours des dernières années et de l'avoir concrétisée pour nos membres qui ont besoin d'un logement. Cela leur donnera l'occasion d'améliorer leur vie en vivant dans de nouveaux logements abordables afin d'améliorer leur estime de soi et de poursuivre leurs aspirations, qu'il s'agisse d'éducation ou d'emploi. De plus, ce projet permet aux autochtones d'être propriétaires et de contrôler des logements abordables, que TCVI gérera de manière éthique et efficace afin d'améliorer la vie de tous. » - Cameron Alexis, chef de la direction, Tribal Chiefs Ventures Inc.

Le plan d'immobilisations de 2021 de l' Alberta prévoit un investissement de 30 millions de dollars dans l'IHCP sur trois ans.

prévoit un investissement de 30 millions de dollars dans l'IHCP sur trois ans. Depuis 2019, le gouvernement de l' Alberta s'est engagé à investir environ 26,4 millions de dollars dans sept projets :

Lethbridge - Blackfoot Family Lodge Society (3,4 millions $, 14 logements)



Edmonton - Tribal Chiefs Ventures Inc. (6 millions $, 32 logements)



Calgary - Aboriginal Friendship Centre of Calgary (2,3 millions $, 12 logements)



Lac Sainte-Anne - Association communautaire Lac Ste. Anne Métis et groupe Communitas (2,6 millions $, 12 logements)



Victor Lake - Victor Lake Cooperative et The Evergreens Foundation (2,2 millions $, 12 logements)



Métis Capital Housing Corporation (7 millions $, 23 logements) - réaffectation de 10 maisons individuelles d'Edmonton en logements familiaux



Elizabeth Metis Settlement, près de Cold Lake (3 millions $, 10 maisons de quatre chambres) - ces logements profiteront aux familles métisses habitant sur cette terre visée par un règlement

Le plan d'immobilisations des Aînés et du Logement de 2021 de l'Alberta prévoit 238 millions de dollars sur trois ans pour fournir 1 800 logements abordables neufs et renouvelés, créer plus de 1 700 emplois et entretenir le portefeuille de 26 700 logements appartenant à la province.

Près de 1 500 logements ont été achevés depuis 2019, dont environ la moitié étaient destinés aux personnes âgées.

Le gouvernement de l'Alberta a accepté les 19 recommandations formulées dans le rapport final de la commission d'examen du logement abordable. La commission a clairement déterminé la nécessité de redéfinir le rôle du gouvernement et de travailler avec des organismes communautaires et du secteur privé pour optimiser les dépenses gouvernementales, y compris pour accroître le nombre de projets de partenariat public-privé et à revenus mixtes.

Annoncée en 2019, l'entente bilatérale de 10 ans conclue entre les gouvernements du Canada et de l'Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) prévoit un investissement de 678 millions de dollars pour protéger et renouveler les logements sociaux et communautaires, pour en accroître le nombre et pour soutenir les priorités de l'Alberta en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.

La SNL est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres intervenants, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones et les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès des personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la Stratégie à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

