Les gouvernements du Canada, du Québec et la Ville de Montréal inaugurent 26 nouveaux studios pour femmes vulnérables et à risque d'itinérance

MONTRÉAL, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) et l'organisme à but non lucratif Chez Doris sont fiers d'inaugurer la Résidence Marcelle et Jean Coutu, un nouvel immeuble de 26 studios pour femmes en situation de précarité ou à risque d'itinérance.

Situés sur la rue De Champlain, dans l'arrondissement de Ville-Marie, ces nouveaux studios accueillent, depuis un an, des femmes vulnérables qui nécessitent une supervision, mais qui sont suffisamment autonomes pour vivre en communauté. Ce milieu de vie sécuritaire, moderne et adapté aux besoins des locataires, bénéficie de la présence d'intervenants sociaux de jour. Doté d'une cour et d'une entrée indépendante pour chaque studio, cet édifice permet aux résidentes de développer leur autonomie, tout en bénéficiant d'un accompagnement social et d'une salle communautaire pour se retrouver.

Ce projet, réalisé au coût de 7,2 M$, a vu le jour grâce à 5,1 M$ provenant des fonds propres de la SHDM et à 800 000 $ du Fonds pour le logement abordable du gouvernement du Canada. De plus, grâce à une subvention du Programme rénovations résidentielles majeures, la Ville de Montréal a contribué à hauteur de 1,17 M$ supplémentaires, dont 585 000 $ découlent du Programme du gouvernement du Québec visant le financement de programmes municipaux d'habitation de la Ville de Montréal. D'ailleurs, le gouvernement du Québec alloue également le financement pour que des suppléments au loyer soient attribués aux résidentes afin de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leurs revenus. Le gouvernement du Québec contribue de plus au financement des services psychosociaux offerts aux femmes par l'entremise d'une enveloppe de 52 938 $ par année. La SHDM reste propriétaire de l'immeuble et l'organisme à but non lucratif Chez Doris en assurera la gestion, ainsi que l'encadrement et l'accompagnement psychosocial des femmes qui y résident.

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada ait un chez-soi sûr et stable. Grâce au Fond pour le logement abordable et à la collaboration de tous les paliers de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

-L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« J'aimerais souligner la vision et les efforts des dirigeants de l'organisme Chez Doris à l'origine de cette initiative qui ont travaillé très fort pour qu'on en arrive à ce jour. Vous avez toute ma gratitude. Et au nom de ces femmes que vous aidez, je vous dis : Merci! Ces nouvelles résidences, c'est la création d'un milieu de vie chaleureux où ces femmes pourront vivre avec dignité et quiétude. »

-Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi et au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les femmes en situation d'itinérance vivent des réalités particulièrement difficiles et ont besoin de ressources adaptées à leurs besoins. La Résidence Marcelle et Jean Coutu est plus qu'un toit ; c'est un espace sécuritaire où elles peuvent se reconstruire, se sentir soutenues, et retrouver leur autonomie. Je remercie l'organisme Chez Doris qui lève la main encore une fois pour leur venir en aide. Ensemble, on doit continuer à développer des solutions qui protègent et valorisent nos femmes les plus vulnérables. »

-Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« La crise du logement est un enjeu complexe qui exige la collaboration de tous les paliers de gouvernement. Je suis heureux de voir que grâce à cet investissement conjoint du gouvernement du Canada, du Québec et de la Ville de Montréal, nous ajoutons 26 studios pour femmes en situation de précarité ou à risque d'itinérance, ici dans Laurier--Sainte-Marie. Cela démontre notre engagement commun pour soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. »

-L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier-Sainte-Marie

« Pour notre administration, l'habitation est une clé essentielle pour répondre durablement à la crise de l'habitation et soutenir les personnes vulnérables. La Résidence Marcelle et Jean Coutu permettra d'offrir un toit à 26 femmes à risque d'itinérance. Grâce au travail de notre partenaire, Chez Doris, et à l'expertise et aux importants investissements de la SHDM, 26 personnes ont un toit au-dessus de leur tête en plus d'obtenir les services dont elles ont besoin. Ces enjeux complexes nécessitent un accompagnement adapté et nous saluons la participation de l'ensemble des partenaires gouvernementaux et communautaires, qui ont permis de réaliser ce projet. Cette mobilisation est essentielle pour répondre aux besoins croissants liés à la crise des vulnérabilités. »

-Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques

« Cette résidence est un bel exemple d'un projet immobilier, développé par les équipes de la SHDM, faisant une réelle différence pour les populations vulnérables du territoire montréalais. Cet immeuble de 26 logements, financé à plus de 5 M$ à même les fonds propres de notre organisation, s'ajoutent aux 168 logements pour personnes vulnérables que nous avons construits ces derniers mois dans l'arrondissement de Ville-Marie. Je remercie tous les partenaires impliqués, publics et privés, ainsi que Chez Doris, qui ont permis à ce projet de voir le jour. C'est la preuve qu'en collaborant et en unissant nos forces, nous pouvons trouver des solutions ensemble pour héberger de manière durable les personnes en situation de précarité. »

- Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la SHDM

« Nous sommes extrêmement fières d'inaugurer la Résidence Marcelle et Jean Coutu. L'ajout de ces 26 studios est complémentaire aux autres services de Chez Doris que nous proposons aux femmes dans le besoin et fait de Chez Doris une ressource incontournable dans l'offre globale de soutien en itinérance à Montréal. En plus d'habiter un logement neuf et sécuritaire, les 26 femmes résidentes bénéficient d'un accompagnement leur permettant d'améliorer leur hygiène de vie, leur autonomie et surtout leur estime de soi. Les logements deviennent, pour elles, à la fois un véritable levier et une communauté bienveillante et rassurante, les aidant à éviter la rue ou en sortir. Nous saluons également le soutien de tous nos partenaires, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour, notamment la SHDM, la Ville de Montréal et la Fondation Marcelle et Jean Coutu. »

-Carole Croteau, présidente du conseil d'administration de Chez Doris

La Résidence Marcelle et Jean Coutu en bref

2233 rue De Champlain, arrondissement de Ville-Marie

26 studios pour femmes en situation de précarité ou d'itinérance

Propriétaire : SHDM

Organisme gestionnaire : Chez Doris

Architecture : Rayside Labossière

Génie structure : Firme de génie-conseil NCK

Génie mécanique et électricité : Rochon Experts-Conseils

Génie-conseil en environnement : Groupe Gesfor, Poirier, Pinchin inc.

Entrepreneur : Corporation de construction Germano

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la SHDM

Organisme paramunicipal à but non lucratif, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle et culturelle. Bras immobilier de la Ville de Montréal, elle participe au maintien et à la création de milieux de vie abordables et durables, par une gestion responsable de son parc immobilier de plus de 5 000 logements.

www.shdm.org

À propos de Chez Doris

Fondé en 1977 comme refuge de jour pour les femmes en difficulté, Chez Doris a évolué jusqu'à desservir plus de 1 500 femmes vulnérables chaque année, leur offrant un soutien complet dans un esprit d'inclusion et de respect. En plus des repas, l'organisme fournit des vêtements, un soutien en gestion financière, des services médicaux, un refuge de nuit et un accès à diverses solutions de logement, y compris des résidences permanentes. La mission de Chez Doris est de soutenir et d'autonomiser chaque femme en situation précaire afin qu'elle puisse réaliser son plein potentiel, en leur offrant une large gamme de services dans des espaces sécuritaires où elles trouvent aide et confort sans jugement.

