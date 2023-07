PAQTNKEK MI'KMAW NATION, NS, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso, l'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et Rose Paul, PDG et présidente de la Bayside Corporation, ont annoncé un financement conjoint de plus de 1,6 million de dollars pour des travaux de rénovation écoénergétique au Bayside Travel Centre de la Nation des Mi'kmaw de Paqtnkek en matière d'énergie verte.

Le projet comprend l'installation d'un système énergétique en micro-réseau à courant continu composé de panneaux solaires photovoltaïques, un système pour le stockage des batteries et deux chargeurs rapides pour véhicules électriques au Bayside Travel Center, qui appartient à la Nation des Mi'kmaw de Paqtnkek. En intégrant trois technologies distinctes, ce projet constitue le premier microréseau de Nouvelle-Écosse à agir de concert pour fournir des services énergétiques.

Cet investissement permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 3 945 tonnes, d'améliorer l'accès aux chargeurs de véhicules électriques et de créer des emplois au sein de la communauté.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le microréseau d'énergie solaire du Bayside Travel Centre constitue une étape importante pour la Nouvelle-Écosse, la municipalité d'Antigonish et la Nation des Mi'kmaw de Paq'tnkek. Les projets d'énergie verte comme celui-ci sont avantageux pour nos collectivités à bien des égards. Ils permettent de produire de l'électricité propre, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de créer de bons emplois. Ce projet jouera un rôle essentiel pour lutter contre les changements climatiques et assurer un avenir énergétique propre en Nouvelle-Écosse. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires autochtones pour effectuer des investissements dans l'énergie propre qui créeront des emplois partout dans le pays. L'investissement d'aujourd'hui est un bon exemple de cette action ambitieuse. Nous sommes heureux de déployer des bornes de recharge VE, des batteries et des panneaux solaires au Bayside Travel Centre avec la Nation Paq'tnkek Mi'kmaw et nos partenaires provinciaux. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Notre approche à la transition énergétique ne doit laisser personne de côté. L'annonce d'aujourd'hui permettra à la collectivité de réduire les émissions tout en créant des emplois bien rémunérés pour ses membres. Les investissements dans les solutions respectueuses du climat comme celle-ci créeront des avantages pour les années à venir, pour l'environnement et pour les peuples autochtones. Félicitations à la Nation Paqtnkek Mi'kmaw pour avoir pris cette importante mesure. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« La technologie déployée dans le secteur des énergies renouvelables en Nouvelle‑Écosse est une véritable source d'inspiration. Les travaux d'amélioration effectués par la Bayside Development Corporation serviront d'exemple à d'autres organisations de la province qui voudront se tourner vers un avenir plus propre et plus vert. »

L'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

« Le développement de l'énergie renouvelable est un exemple de souveraineté énergétique à suivre et du fait d'être l'intendant de la terre et des ressources. Le fait de travailler sur nos objectifs de carboneutralité est une occasion pour être à l'avant-plan d'une industrie qui s'aligne avec nos valeurs de développement durable tout en offrant des possibilités sociales et économiques pour nos collectivités. »

Rose Paul, PDG et présidente de la Bayside Corporation

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,4 million de dollars dans ce projet, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 200 000 $ et la Bayside Development Corporation fournit 18 309 $.

investit plus de 1,4 million de dollars dans ce projet, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 200 la Bayside Development Corporation fournit 18 309 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada d'Infrastructure Canada, du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada , et de l'Initiative sur les partenariats stratégiques pour les projets de développement économique autochtones liés à l'énergie propre au Canada atlantique, de Services aux Autochtones Canada.

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le d'Infrastructure Canada, du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles , et de l'Initiative sur les partenariats stratégiques pour les projets de développement économique autochtones liés à l'énergie propre au atlantique, de Services aux Autochtones Canada. Les investissements fédéraux soutiennent la mise en place d'un réseau de recharge de VE d'un océan à l'autre le long des autoroutes, ainsi que le déploiement de chargeurs dans les zones locales où les Canadiens vivent, travaillent et se divertissent, avec plus de 43 600 chargeurs de VE sélectionnés à ce jour pour bénéficier d'un financement.

Ce volet d'infrastructures vertes soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 63 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 357 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 459 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

