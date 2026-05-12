QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les Gicleurs Québécois, entreprise québécoise spécialisée dans la conception, l'installation, l'inspection et l'entretien de systèmes de gicleurs, d'alarmes incendie, d'éclairage d'urgence et de solutions de sécurité, annonce la conclusion d'un nouveau partenariat avec Partenaires A2. Cette alliance vise à appuyer la prochaine phase de croissance de la Société, tant par l'expansion de son empreinte géographique et le développement de son offre de services que par la consolidation du marché de la protection incendie au Québec et dans l'Est du Canada. Les frères Jacques et Jean Cloutier, actionnaires-fondateurs de l'entreprise, demeurent pleinement engagés à la direction des Gicleurs Québécois et participent activement à ce nouveau chapitre à titre d'actionnaires significatifs aux côtés de Partenaires A2.

Le succès d'une entreprise familiale québécoise

Fondée en 2001 par Jacques Cloutier à Québec, Les Gicleurs Québécois s'est bâti, au fil de plus de deux décennies, une solide réputation dans l'industrie de la protection incendie. L'entreprise dessert une clientèle diversifiée composée d'entrepreneurs généraux, de gestionnaires immobiliers et de propriétaires d'immeubles commerciaux, industriels et multi-résidentiels partout au Québec. Elle offre une gamme complète de solutions clés en main incluant la conception, l'installation, l'inspection, l'entretien et la réparation de systèmes de gicleurs et de protection incendie, de même qu'un service de réponse d'urgence disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

« Après plus de 25 ans à bâtir Les Gicleurs Québécois, nous sommes très fiers de nous associer à Partenaires A2 pour franchir une nouvelle étape dans le plan de croissance de l'entreprise. L'équipe d'A2 partage notre vision à long terme ainsi que nos valeurs, et leur expertise transactionnelle combinée à leur apport en capitaux nous permettra de continuer à bâtir notre société en tant qu'entreprise fièrement québécoise, tout en préservant la culture, la proximité client et le savoir-faire technique qui font notre force depuis le premier jour », affirme Jacques Cloutier, président et fondateur des Gicleurs Québécois.

Fort d'une équipe d'environ 70 employés, Les Gicleurs Québécois a connu une croissance ininterrompue depuis sa fondation. L'entreprise ambitionne désormais d'étendre son empreinte au-delà de la région de Québec, notamment vers le Grand Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke et la région de l'Outaouais, tout en bonifiant son offre de services.

Un nouveau partenariat pour soutenir la croissance

L'arrivée de Partenaires A2 assure une continuité opérationnelle pleine et entière et apporte les ressources stratégiques et financières nécessaires pour saisir les opportunités de croissance qu'offre l'industrie. Les actionnaires-opérateurs conservent une participation importante dans la Société et poursuivent leur engagement au sein de la direction, garantissant la préservation de l'expertise technique et de la culture entrepreneuriale qui ont fait le succès de l'entreprise. Cette structure de partenariat permet d'allier la connaissance approfondie du marché et les relations-clients bâties par l'équipe de direction, à l'expertise transactionnelle et au capital de croissance de Partenaires A2.

Au-delà du capital déployé, Les Gicleurs Québécois bénéficiera de la profondeur de l'écosystème de Partenaires A2 qui regroupe un bassin d'investisseurs privés de premier plan, incluant plusieurs grandes familles entrepreneuriales québécoises, de même qu'un groupe de conseillers de grande expérience. Ce réseau sera mis à contribution pour appuyer l'équipe de direction des Gicleurs Québécois dans l'exécution de son plan de croissance, qu'il s'agisse de développement stratégique, de fusions-acquisitions, de recrutement de talents ou de déploiement de meilleures pratiques opérationnelles.

« Les Gicleurs Québécois réunit tous les attributs d'une plateforme de choix : un cadre réglementaire porteur, une clientèle fidèle et diversifiée, une équipe de direction chevronnée et un carnet de commandes robuste. Nous sommes privilégiés de nous associer à la famille Cloutier et à l'équipe de direction afin de bâtir un chef de file de la protection incendie dans l'Est du Canada, tant par la croissance organique que par une stratégie d'acquisitions complémentaires disciplinée », déclare Alexandre Bilodeau, associé chez Partenaires A2.

« Ce partenariat illustre parfaitement la philosophie de Partenaires A2 : s'investir aux côtés de dirigeants-propriétaires exceptionnels et leur offrir un apport d'expertise stratégique, transactionnelle et financière nécessaire pour concrétiser des plans de croissance ambitieux. Avec la qualité des gens en place chez Les Gicleurs Québécois et la dynamique du marché, nous avons tous les ingrédients pour franchir un nouveau palier », ajoute Alexandre Lucas, associé chez Partenaires A2.

À propos des Gicleurs Québécois

Fondée en 2001 et basée dans la région de Québec, Les Gicleurs Québécois est une entreprise québécoise spécialisée dans la conception, l'installation, l'inspection et l'entretien de systèmes de gicleurs, d'alarmes incendie, d'éclairage d'urgence et de solutions de sécurité. L'entreprise dessert une clientèle d'entrepreneurs généraux, de gestionnaires immobiliers et de propriétaires d'immeubles commerciaux, industriels et multi-résidentiels partout au Québec, et est reconnue pour la qualité de son exécution, son expertise technique et son service de réponse d'urgence disponible en tout temps.

À propos d'Investissement Partenaires A2

Fondée en novembre 2023 par Alexandre Bilodeau et Alexandre Lucas, Partenaires A2 est une firme d'investissement dédiée à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises du Québec et de l'Est du Canada. Avec une approche reposant sur des valeurs d'intégrité, de collaboration et d'engagement envers le succès à long terme des fondateurs, Partenaires A2 vise à créer des alliances solides avec les équipes de direction afin de favoriser leur croissance et de générer une valeur durable. La firme s'appuie sur un écosystème d'investisseurs de premier plan, incluant plusieurs grandes familles entrepreneuriales québécoises, ainsi que sur un cercle d'aviseurs professionnels chevronnés dont l'expérience stratégique et opérationnelle vient enrichir l'accompagnement offert aux sociétés en portefeuille.

Pour en savoir plus sur Les Gicleurs Québécois : https://gicleursquebecois.com/

SOURCE Les Gicleurs Québécois Inc.

Renseignements et demandes d'entrevues avec les associés de Partenaires A2 : Alexandre Bilodeau, [email protected], 438-863-7537; Alexandre Lucas, [email protected], 514-952-2939