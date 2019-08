Les gens de Québec répondent présents à la course 5 KM YQB

Un succès sur toute la ligne Annoncée en mai dernier, la course 5 KM YQB fut une occasion exceptionnelle pour les gens de la grande région de Québec de voir l'aéroport sous un angle inusité et normalement inaccessible au grand public. La formule qui avait déjà fait ses preuves dans d'autres aéroports canadiens était une première au Québec. Les 1 200 places disponibles pour participer à la course se sont envolées en quelques semaines et l'événement affichait complet depuis juin.

« Je suis emballé que YQB ait pu offrir à tous les coureurs et leurs accompagnateurs la possibilité de visiter une partie du site aéroportuaire. Nous avons fait le maximum pour les amener au cœur de l'action, là où les avions décollent et atterrissent tous les jours. Les employés de YQB et nos partenaires ont déployé des efforts incroyables pour en mettre plein la vue aux gens qui étaient présents aujourd'hui. C'est toute la communauté aéroportuaire qui s'est mobilisée autour de cet événement pour en faire un véritable succès », s'est réjoui Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.

En plus du parcours de course, un site festif a été aménagé autour du complexe des services combinés qui inclut la caserne du Service de lutte contre les incendies de YQB ainsi que les garages d'entretien des véhicules. Aéronefs, équipements lourds, camions de pompiers et partenaires de l'événement étaient au rendez-vous pour rencontrer les coureurs et leurs familles, et leur offrir une expérience des plus mémorables.

Dons amassés

Ce sont 28 000 $ qui ont été amassés dans le cadre de l'événement. Une somme que se sont partagée la Fondation CERVO, qui soutient la recherche en santé mentale, et Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, qui vient en aide à un vaste réseau d'organismes communautaires.

« YQB est partenaire de la Fondation CERVO depuis plusieurs années déjà. Ensemble, nous visons à changer les perceptions à propos des maladies mentales. La Fondation CERVO assure entre autres le financement d'initiatives pour l'amélioration des soins et c'est en ce sens que l'argent amassé dans le cadre du 5 KM YQB fera une différence. L'argent servira à l'implantation de salles sensorielles dans les unités de soins psychiatriques de la région de Québec. Ces salles sont munies de murs texturés, musique, son et lumière, favorisant ainsi la détente et la diminution du taux d'anxiété et d'angoisse chez le patient. Autant les jeunes que les adultes en bénéficieront. Nous remercions YQB et ses partenaires pour leur engagement » a mentionné Maryse Beaulieu, directrice générale de la Fondation CERVO.

« Nous sommes fiers que l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec, déjà notre grand partenaire, ait choisi de verser une partie des sommes amassées dans le cadre de son événement à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Ce sont 214 organismes et projets de la région qui bénéficieront de ce don, leur permettant de ne laisser personne derrière en soutenant la réussite des jeunes, en assurant l'essentiel, en brisant l'isolement ou en créant des milieux de vie rassembleurs. Quel bel engagement de l'Aéroport envers sa communauté! » soulignait Bruno Marchand, Président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Une planification rigoureuse

Pour YQB, la sécurité demeure une priorité de tous les instants et la planification d'un tel événement en territoire aéroportuaire a nécessité une logistique complexe et savamment étudiée. « On parle d'une planification qui a débuté il y a un peu plus d'un an pour nos équipes. Je suis immensément fier du travail abattu par l'équipe YQB et nos partenaires qui ont fait preuve de créativité et de détermination pour ouvrir le site de l'aéroport de Québec aux gens, bien que nous œuvrions dans un environnement très contrôlé », a indiqué M. Poirier.

Des partenaires engagés

Cet événement unique s'est concrétisé grâce à la précieuse collaboration de nombreux partenaires : Avjet, Air Canada, Le Soleil, Rouge FM, Air Transat, PAL Airlines, Sunwing, Orizon Aviation, Valero, BCF Avocats d'affaires, Indigo, Deloitte, PCN, Complexe Capitale Hélicoptère, tbmaestro, Cogep et Honeywell.

