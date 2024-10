Plus de la moitié des personnes des générations Y et Z (58 %) prévoient d'acheter leur première propriété

TORONTO, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Le rêve d'accéder à la propriété est bien réel chez les jeunes au Canada, selon le dernier sondage de la Banque Scotia sur le logement. Bien que plus de la moitié des personnes de la génération Y1 (55 %) et de la génération Z2 (58 %) estiment que l'achat d'une propriété demeure irréaliste, la majorité (58 %) des Canadiens et Canadiennes âgés de 18 à 43 ans désirent toujours acheter une propriété au cours des cinq prochaines années.

Alors que la situation économique ne cesse d'évoluer, avec notamment une baisse des taux d'intérêt pour la première fois depuis plus de quatre ans, plus de la moitié des personnes des générations Y et Z et (56 %) estiment toujours que la situation économique actuelle a une incidence défavorable sur leurs finances, ce qui les incite à repousser leur projet d'achat d'une propriété. Les préoccupations relatives à l'incidence de la situation économique sur les plans d'achat d'une propriété ont augmenté depuis 2021 (+12 %), surtout chez les Canadiens et Canadiennes plus âgés (+16 %), tandis que les préoccupations des jeunes Canadiens et Canadiennes (18 à 34 ans) quant à l'abordabilité d'une propriété demeurent stables au fil des ans. Malgré ces préoccupations et même si les jeunes Canadiens et Canadiennes (18 à 34 ans) sont moins nombreux à avoir acheté une propriété ces dernières années, les projets d'achat à long terme de ces derniers restent essentiellement les mêmes.

« Les Canadiens et les Canadiennes continuent de faire face à des obstacles sur le marché immobilier actuel, qui présente de nombreux défis. Bien que l'accès à la propriété puisse sembler hors de portée pour un grand nombre de jeunes Canadiens et Canadiennes, leur détermination à y parvenir demeure inébranlable, a déclaré Tracy Gomes, première vice-présidente, Crédit garanti par un bien immobilier à la Banque Scotia. La quantité d'information disponible est impressionnante, en particulier pour les personnes qui souhaitent devenir propriétaires ou qui le sont depuis peu, et c'est pourquoi nous, à la Banque Scotia, sommes là pour aider nos clients et clientes à réaliser leur rêve d'accéder à la propriété en leur offrant des conseils financiers et des outils sur mesure. »

Parmi les personnes qui sont déjà propriétaires, un grand nombre de jeunes Canadiens et Canadiennes se rapprochent à grands pas de la date du renouvellement de leur prêt hypothécaire. Près des trois quarts (72 %) des propriétaires de la génération Z et près de la moitié (48 %) des propriétaires de la génération Y renouvelleront leur prêt hypothécaire pour la première fois, contre une proportion de 14 % chez la génération X3 et 10 % chez les baby-boomers4. Malgré leur déclin, les taux d'intérêt demeurent une préoccupation majeure pour 68 % des Canadiens et Canadiennes de toutes les générations, en particulier les personnes qui renouvellent leur prêt hypothécaire, et 44 % accordent la priorité à un taux compétitif lors du choix d'un prêt hypothécaire.

L'achat d'une propriété est l'une des décisions financières les plus importantes que prendront les Canadiens et les Canadiennes dans leur vie, et la Banque Scotia peut contribuer à simplifier ce processus grâce à des conseils sur mesure et à des ressources accessibles en ligne :

Autres conclusions du sondage de la Banque Scotia sur le logement de 2024 :

Au cours de la dernière année, 37 % des personnes de la génération Z et 31 % de la génération Y ont devancé leur projet d'achat de propriété grâce à une amélioration de leur situation financière. Ces pourcentages sont nettement plus élevés que ceux de la génération X (15 %) et des baby-boomers (10 %).

des personnes de la génération Z et de la génération Y ont devancé leur projet d'achat de propriété grâce à une amélioration de leur situation financière. Ces pourcentages sont nettement plus élevés que ceux de la génération X (15 %) et des baby-boomers (10 %). La génération Z est le groupe qui accorde le plus d'importance à la possibilité d'effectuer l'ensemble du processus de demande de prêt hypothécaire en ligne ( 35 % contre 5 % pour les baby-boomers).

contre 5 % pour les baby-boomers). Plus d'un quart des Canadiens et Canadiennes des générations Y et Z ( 27 % ) ne se sentent pas à l'aise pour franchir les étapes nécessaires à l'achat d'une propriété, une proportion plus élevée que celle observée chez les baby-boomers (15 %).

) ne se sentent pas à l'aise pour franchir les étapes nécessaires à l'achat d'une propriété, une proportion plus élevée que celle observée chez les baby-boomers (15 %). La génération Z (63 %) et la génération Y (54 %) veulent, de la part de leur institution financière, des informations plus claires et plus facilement accessibles le processus d'achat d'une propriété et d'obtention d'un prêt hypothécaire.

1 Les personnes de la génération Y sont nées entre 1981 et 1996.

2 Les personnes de la génération Z sont nées entre 1997 et 2012.

3 Les personnes de la génération X sont nées entre 1965 et 1980.

4 Les baby-boomers sont les personnes nées entre 1946 et 1964.

5 Toutes les demandes de prêt hypothécaire sont assujetties aux exigences de la Banque Scotia en matière de crédit, de prêts hypothécaires résidentiels et de montants d'emprunt maximums autorisés. Les demandes de transfert ne peuvent pas être traitées par eHOME au Québec. Cliquez ici pour en savoir plus sur nos autres offres de transfert.

6 Le RAP, un programme permettant de retirer jusqu'à 60 000 $ en franchise d'impôt d'un REER pour l'achat ou la construction d'une maison à condition que le montant retiré soit remboursé au cours des 15 années suivant le retrait, demeurera en vigueur. Les acheteurs d'une première propriété qui retirent des fonds de leur REER entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 disposeront de cinq ans au lieu de deux pour commencer à remettre ces fonds dans leur REER (sur une période maximale de 15 ans). 7 Pour accéder à l'outil Argent futé Scotia de Conseils+, vous devez être titulaire d'un produit actif pour particuliers, avoir porté au moins une opération à votre compte au cours des 6 derniers mois et avoir ouvert une session dans l'application de services bancaires mobiles de la Banque Scotia.

À propos du sondage

Le sondage de la Banque Scotia sur le logement, produit au nom de la Banque par Maru Public Opinion et les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue, a été mené du 5 au 6 septembre 2024 auprès de 3 017 adultes au Canada, dont 1 858 étaient propriétaires et 1 235 étaient locataires. Les résultats ont été pondérés en fonction du niveau d'études, de l'âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) afin de refléter la population canadienne selon les données du recensement. La marge d'erreur pour l'échantillon total est de ±1,8 %, 19 fois sur 20.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 31 juillet 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

