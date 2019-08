Les Gatinois bénéficieront d'une meilleure protection contre les inondations

GATINEAU, QC, le 1er août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin de soutien pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte.

Le député de Gatineau, M. Steven MacKinnon, en compagnie du maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin, a annoncé aujourd'hui le financement d'un projet qui permettra d'apporter des améliorations essentielles aux réseaux des eaux pluviales et à la gestion des eaux de ruissellement dans le bassin versant du ruisseau Wabassee.

À Gatineau, les inondations provoquées par les pluies diluviennes deviennent un problème de plus en plus grave en raison de son emplacement géographique, de son important bassin de drainage et des changements climatiques. Les phénomènes météorologiques des dernières années ont entraîné des débordements sans précédent qui ont touché des résidences, des commerces, des parcs, des sentiers et des routes. Les résidents ont subi d'importants dommages matériels et l'accès aux services publics et aux entreprises a été interrompu dans certains secteurs.

Le projet vise à construire et à réhabiliter quatre actifs structurels et trois actifs naturels au bassin versant du ruisseau Wabassee, dans le secteur du Lac-Beauchamp, afin d'améliorer sa capacité en matière de stockage de l'eau. On prévoit ainsi l'aménagement d'une zone de rétention des eaux pluviales et le remplacement partiel de canalisation par des fossés afin de créer des zones de rétention supplémentaires et ainsi, éviter des dommages aux zones habitées.

Une fois terminés, il est prévu que les travaux augmenteront la résilience de la collectivité face aux inondations provoquées par les pluies diluviennes et aideront à mieux protéger plus de 12 500 personnes. Ils permettront aussi de réduire de 91 % le nombre de résidents qui n'ont pas accès aux services essentiels durant ces épisodes, en plus de diminuer les pertes économiques locales de 80 % et de réaliser des économies à long terme sur les coûts de récupération et de remplacement.

Le gouvernement du Canada investit plus de 22,5 millions de dollars à la réalisation de ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. La Ville de Gatineau versera quant à elle plus de 33,7 millions de dollars pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 56,2 millions de dollars.

Citations

« Nous sommes fiers d'appuyer ce projet à Gatineau qui réduira l'impact des catastrophes naturelles et qui augmentera la résilience de la ville face aux conséquences dévastatrices des inondations provoquées par les pluies diluviennes. Les travaux au bassin versant du Ruisseau Wabassee contribueront à assurer un accès ininterrompu aux services essentiels, à protéger nos familles et à préserver ce que nous avons construit ensemble à Gatineau. »

Le député fédéral de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, M. Steven MacKinnon, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le bassin versant du ruisseau Wabassee couvre plus de 700 hectares et a subi au fil des ans, des changements importants. La capacité de ce bassin est limitée et, lors de précipitations intenses ou rapides comme on en connaît de plus en plus, des résidences, des commerces, des parcs, des sentiers et des routes sont touchés par son débordement. Le financement conjoint annoncé aujourd'hui avec la Ville de Gatineau permettra de réaliser l'ensemble des besoins d'infrastructures dans le bassin versant du Ruisseau Wabassee afin de faire face aux pluies abondantes. Les citoyens du secteur seront ainsi mieux protégés. »

Le maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin

Faits en bref

Le financement fédéral octroyé à ce projet est conditionnel à ce que les obligations légales de consulter soient satisfaites, et les travaux de construction ne peuvent pas débuter avant que le Canada considère que c'est le cas.

considère que c'est le cas. Le projet est assujetti aux diverses réglementations en vigueur à la Ville de Gatineau , dont le volet environnemental.

, dont le volet environnemental. Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

