Les garderies non subventionnées mettent en doute la volonté du gouvernement de convertir les 64 000 places en cinq ans

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - L'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) a réagi aujourd'hui au dévoilement du budget 2023-2024 du ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard.

Réunis aujourd'hui en rencontre extraordinaire du comité exécutif, les administrateurs de l'Association des garderies non subventionnées en installation du Québec ont tenu à exprimer publiquement le désarroi des gestionnaires et des parents des garderies non subventionnées à l'échelle de la province par rapport à l'approche du gouvernement face à la décision du ministre Girard de convertir seulement 5 000 places soit 7,7% des places promises à convertir selon l'échéancier du Grand chantier.

« 32 359 enfants sont en attente d'une place subventionnée en garderie au Québec ». Pourtant, 40% des places non subventionnées sont non occupées.

Même si la bonification du crédit d'impôt aux parents est un pas dans la bonne direction, c'est une mesure nettement insuffisante pour assurer la pérennité du réseau de 1 181 garderies non subventionnées du Québec. D'où la nécessité et l'urgence de convertir un très grand nombre de garderies pour éviter leur faillite et fermeture. Nous réclamons depuis trois ans l'adoption d'un plan clair de conversion des garderies non subventionnées en services subventionnés puisque c'est la seule mesure qui règlera de manière concrète et définitive les enjeux d'accès aux places en garderies pour les familles du Québec et qui assurera la capacité des gestionnaires à offrir des conditions salariales concurrentielles à celles offertes aux éducatrices des réseaux public et subventionné » a expliqué David Haddaoui, président de l'AGNSI.

À propos de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

Le Québec regroupe 1 181 garderies privées non subventionnées offrant 65 720 places pour les enfants. L'Association des garderies non subventionnées en installation est née de la volonté de trois propriétaires qui voulaient voir naitre une association nationale, avec des membres de leur conseil d'administration des quatre coins de Québec, pour bien comprendre les enjeux de chacune des régions. L'AGNSI participe à toutes les tables de travail du ministère de la Famille et tient à défendre l'équité pour les parents qui fréquentent son réseau. Pour plus de détails, consultez le agnsi.com .

