Les garderies non subventionnées dénoncent un travail bâclé de la vérificatrice générale du Québec

MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des garderies non subventionnées en installation a réagi aujourd'hui au dépôt récent du rapport de la vérificatrice générale du Québec relativement à La Place 0-5 et aux énoncés sur la qualité des services en garderie, et dénoncé un travail bâclé qui vient dépeindre un portrait nettement inexact de la situation en ayant, notamment, recours à des données de source tierce datant de 2014-2015, sans même avoir consulté ou interpellé les acteurs du milieu.

« Le système de garderies du Québec compte plus de 10 modèles différents de garderies qui évoluent selon un ensemble de règles et de conditions. Les parents en perdent leur latin, les contribuables n'en ont pas pour leur argent, et les propriétaires et éducatrices de garderies évoluent dans un environnement sous-valorisé où le secteur public concurrence de manière déloyale le secteur privé. En ne consultant par les associations ou les propriétaires, et en utilisant par moment des données vieilles de plus de cinq ans, la vérificatrice générale a notamment produit un rapport qui ne se concentre que sur les symptômes, au lieu de se concentrer sur le problème principal, soit La Place 0-5, » a expliqué David Haddaoui, président de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI).

La qualité des services offerts en garderie non subventionnées

Dans son rapport, la vérificatrice générale évoque des indicateurs de qualité à l'égard des services de garderies qui reposent sur des données datant de 2014-2015, en plus d'oublier l'adoption, en 2017, de la Loi visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l'enfance (Loi 143).

À elle seule, cette Loi, qui a bénéficié de l'appui de l'AGNSI et des autres acteurs du milieu, est venue changer complètement la donne à l'égard de la qualité, rendant du même coup les conclusions de la vérificatrice générale caduques.

La disponibilité et l'accessibilité aux places subventionnées

L'AGNSI souligne par ailleurs la pertinence du constat à l'effet qu'il manque de places subventionnées au Québec. Toutefois, la vérificatrice générale aurait pu pousser son analyse plus loin pour recommander que ces places soient d'abord créées par la conversion de places existantes de qualité dans les garderies non subventionnées à l'échelle du Québec, au lieu que soient créées de nouvelles places subventionnées.

En s'intéressant au problème principal, elle aurait pu enquêter de manière plus approfondie en posant certaines des questions suivantes :

Est-il normal que les garderies non subventionnées soient victimes de maraudage - même en contexte de pandémie - alors que leurs éducatrices se font continuellement solliciter par les CPE et les garderies subventionnées dans une perspective d'embauche ?

Est-il normal que les parents dont les enfants fréquentent déjà une garderie non subventionnée se fassent solliciter pour sortir leurs enfants de leur garderie actuelle au profit d'un CPE ou d'une garderie subventionnée ?

Est-ce le ministère souhaite que les garderies non subventionnées soient la salle d'attente des CPE et des services subventionnés ?

Combien des 46 000 dossiers actifs sur La Place 0-5 le sont réellement quand on sait que les dossiers demeurent actifs même après que l'enfant ait été accueilli en garderie ?

Est-il normal que les propriétaires des garderies non subventionnés financent à eux-seuls La Place 0-5 alors que le portail est sensé bénéficier à tous les types de garderies ?

Est-il normal et optimal que le guichet unique d'accès aux garderies soit exploité par une tierce partie externe et que les 1 350 propriétaires de garderies non subventionnées ne soient jamais consultés pour en optimiser le fonctionnement, le rendre plus équitable et mieux arrimé aux besoins ?

« Même si l'AGNSI souhaite assurément la conformité réglementaire de toutes les garderies, il est crucial de rappeler à quel point le guichet La Place 0-5 est un mécanisme déficient, inadéquat et qui ne sert ni les besoins des parents, ni des exploitants de garderies. Puisque les garderies non subventionnées en installation représentent 1 350 établissements à l'échelle du Québec, nous avons, à maintes reprises, offert notre collaboration en ce sens pour essuyer chaque fois une fin de non-recevoir. Nous faisons partie de la solution et non du problème et c'est déplorable que la vérificatrice faille à le souligner », a ajouté M. Haddaoui.

À propos de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

Le Québec regroupe quelque 1 350 garderies privées non subventionnées fréquentées par environ 70 000 enfants. L'Association des garderies non subventionnées en installation est née de la volonté de trois propriétaires qui voulaient voir naitre une association nationale, avec des membres de leur conseil d'administration des quatre coins de Québec, pour bien comprendre les enjeux de chacune des régions. Plus de 450 membres actifs ont joint ses rangs. L'AGNSI participe à toutes les tables de travail du ministère de la Famille et tient à défendre l'équité pour les parents qui fréquentent son réseau. Pour plus de détails, consultez le agnsi.com .

