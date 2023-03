Les gagnants des 52e Prix JUNO, la célébration de l'excellence musicale au Canada, ont été annoncés en direct sur les ondes de la CBC

The Weeknd devient le deuxième gagnant des prix JUNO le plus décoré de tous les temps, décrochant cinq prix au total cette année.

Le groupe Nickelback clôture le spectacle par une rétrospective après son intronisation au Panthéon de la musique canadienne, présentée virtuellement par Ryan Reynolds; Connor McDavid a fait une apparition sur scène lors de l'intronisation et de la prestation, une présentation du Groupe Banque TD.

AP Dhillon entre dans l'histoire en devenant le premier artiste à se produire entièrement en punjabi sur la scène des JUNOS.

EDMONTON, AB, le 13 mars 2023 /CNW/ - Ce soir, l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont célébré l'événement phare de l'industrie musicale canadienne, la 52e Soirée des Prix JUNO. Animée pour la deuxième fois par la supervedette hollywoodienne Simu Liu, la soirée a été retransmise en direct du stade Rogers Place d'Edmonton, à l'échelle nationale sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen et en webdiffusion mondiale sur CBCMusic.ca/junos. Premiers Prix JUNOS en déplacement depuis 2019, le spectacle très attendu a débuté avec Tate McRae, originaire de Calgary et cinq fois finaliste aux JUNOS. Son interprétation énergique de son tube pop-punk « She's all I wanna be » a rendu les Albertains fiers.

Après avoir remporté quatre prix majeurs samedi soir lors de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO 2023 présentée par Music Canada, The Weeknd est devenu le deuxième lauréat de prix JUNO le plus primé de l'histoire en ajoutant le prix Album de l'année* à sa collection ce soir.

Les admirateurs pourront revoir toutes les prestations et les meilleurs moments de la 52e Soirée des Prix JUNO en ligne sur CBC Gem, CBCMusic.ca/junos et sur les canaux sociaux des Prix JUNO.

La télédiffusion de la Soirée des Prix JUNO 2023 est produite par Insight Productions (une filiale de Boat Rocker, en collaboration avec la CBC et l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement [CARAS].

