Les francophones demandant l'asile et les organisations à but non lucratif du Québec ont désormais accès à une version bilingue du site MyRefugeeClaim.ca

VANCOUVER, C.B, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Les francophones demandant l'asile, les organisations à but non lucratif du Québec, ainsi que les agences et avocats francophones à travers le Canada ont désormais accès au site My Refugee Claim (Ma demande d'asile) en français.

Ma demande d'asile est un site d'information juridique publique conçu en collaboration avec les demandeur·ses d'asile et en leur faveur afin de les informer, de les mettre en contact et de les préparer pendant leur processus de demande d'asile.

Depuis le début de l'année, le Québec a accueilli plus de 40 000 demandeur·ses d'asile. Offrir les ressources contenues dans My Refugee Claim en français répond à un besoin urgent d'information et d'éducation pour ces personnes dans cette province.

« Nous nous réjouissons que My Refugee Claim soit désormais disponible en français », déclare Ian Van Haren, directeur général d'Action Réfugiés Montréal, un partenaire clé pour la création du contenu de ce site. « Pour les personnes embarquées dans le processus de demande d'asile au Canada, il est important de disposer de renseignements clairs, exacts et accessibles. Et il en va de même pour les organisations qui accompagnent ces personnes. »

Lancé pour la première fois en anglais en octobre 2022, le site de My Refugee Claim a été créé pour répondre au besoin important de la part des demandeur·ses d'asile de comprendre le processus de demande d'asile, ainsi que les changements concernant les conditions d'accès à l'asile et les procédures suite à la pandémie de COVID-19.

Grâce au financement de la Fondation du droit de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, et de l'Alberta, Denman Digital et Apples & Oranges Analytics and Marketing ont apporté leur soutien pour la conception et la gestion du site de My Refugee Claim qui est désormais disponible officiellement en anglais et en français.

« Nous nous félicitons de l'existence de cette excellente ressource et des explications simples qu'elle contient sur la procédure d'asile, et ce, dans les deux langues officielles », déclare Azadeh Tamjeedi, conseiller juridique principal au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Canada. « Le fait que le site soit disponible en français et en anglais est essentiel pour permettre aux demandeur·ses d'asile de s'orienter dans ce système juridique complexe. »

« Sur le site, les demandeur·ses d'asile sont immédiatement dirigé·es vers 15 organisations québécoises, ce qui leur permet d'avoir accès aux personnes et aux renseignements dont ils ont besoin pour s'orienter dans le processus complexe de demande d'asile », explique Chantel Spade, coordonnatrice de projet pour Kinbrace.

Pour en savoir plus sur le processus de protection des réfugié·es au Canada, obtenir de l'aide ou télécharger le Guide d'orientation, rendez-vous sur le site myrefugeeclaim.ca/fr. Vous obtiendrez également des renseignements actualisés (en anglais seulement) sur Facebook (www.facebook.com/myrefugeeclaim) et Instagram (www.instagram.com/myrefugeeclaim).

À propos de Kinbrace

Kinbrace est une organisation à but non lucratif dont le siège est à Vancouver. Elle fournit aux demandeur·ses d'asile un logement, des informations et un soutien.

Après avoir passé 10 ans à établir des relations, à assister les demandeur·ses d'asile et à investir dans le domaine social, en achetant notamment deux propriétés afin d'offrir un hébergement ainsi qu'une prestation de services aux bénéficiaires, Kinbrace a lancé Ready Tours en 2008.

Créés en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Canada et la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (SPR-CISR), les Ready Tours sont des ateliers en ligne conçus pour aider les demandeur·ses d'asile à se préparer à leur audience et à se rapprocher du personnel de la SPR-CISR et ce, quel que soit l'endroit où ils se trouvent au Canada.

L'organisation a également mis à la disposition des réfugiés des guides de préparation à l'audience. Ces brochures faciles à lire ont été traduites en 11 langues et adaptées aux demandeur·ses d'asile vivant dans six régions du Canada.

En 2017, Kinbrace a lancé le site Ready For My Refugee Hearing permettant ainsi aux demandeur·ses d'accéder aux guides de préparation à l'audience et de s'inscrire aux Ready Tours en ligne. Ces ressources et d'autres peuvent désormais être consultées sur le site de Ma demande d'asile qui est plus complet, plus convivial et bientôt multilingue.

Pour en savoir plus sur Kinbrace, consultez le site www.kinbrace.ca.

Organisme de bienfaisance canadien enregistré 80276 4209 RR0001

SOURCE Kinbrace Community Society

Renseignements: Chantel Spade, coordonnatrice du projet Ma demande d'asile à Kinbrace [email protected] / 705 440-0028; Jenny Jeanes, coordonnatrice du programme de détention à Action Réfugiés Montréal, [email protected]; Azadeh Tamjeedi, conseiller juridique principal au HCR Canada, [email protected]