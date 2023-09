TORONTO, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Les fonds d'investissement gérés par Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. ont l'intention de commencer à s'engager, de temps à autre, dans des opérations de prêts de titres, de mises en pension et de prises en pension (« Opérations »), lorsqu'elles seront jugées appropriées pour un fonds d'investissement particulier, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les fonds d'investissement mentionnés ci-dessous publient ce communiqué pour être conformes à l'obligation de fournir un avis écrit aux détenteurs au moins 60 jours avant le début des Opérations.

FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS INTERNATIONALESMC (CANADA)

FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS AMÉRICAINESMC (CANADA)

FONDS CAPITAL GROUP ACTIONS MONDIALESMC (CANADA)

FONDS CAPITAL GROUP CIBLÉ ACTIONS CANADIENNESMC (CANADA)

FONDS CAPITAL GROUP REVENU FIXE ESSENTIEL PLUS CANADIENMC (CANADA)

FONDS CAPITAL GROUP OBLIGATIONS MONDIALESMC (CANADA)

En plus des autres fonds de Capital Group Canada, ces fonds peuvent s'engager dans les Opérations à partir du 8 novembre 2023. Le prospectus simplifié des fonds de Capital Group divulgue des informations additionnelles concernant les Opérations, y compris les politiques relatives à leur exécution et les risques qui y sont liés. Des informations supplémentaires sont disponibles à : Documents réglementaires | Capital Group .

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group se consacre avant tout à rendre des résultats supérieurs aux investisseurs à long terme par le biais de portefeuilles fondés sur de fortes convictions, d'un travail de recherche rigoureux et de la responsabilité individuelle de nos gestionnaires. Au 30 juin 2023, Capital Group gérait plus de 2 300 G$ US en actions et titres à revenu fixe pour le compte de millions de particuliers et d'investisseurs institutionnels dans le monde.

Capital Group gère des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des professionnels en placements à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

