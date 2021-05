Une plateforme de connectivité de données fait appel à la cryptographie pour permettre le partage de données d'audience dans une approche sécuritaire et décentralisée

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW/ - Forts de leur expertise issue de la création de solutions publicitaires pour la télévision connectée, les fondateurs d'AdGear et ex-dirigeants des technologies chez Samsung Ads annoncent aujourd'hui le résultat d'une importante campagne de financement en capital d'amorçage au bénéfice d'Optable, une plateforme de connectivité de données appliquée au monde de la publicité numérique.

La plateforme d'Optable s'attaque à un problème fondamental, soit la manière dont les données d'audience sont gérées, partagées et exploitées par l'industrie des médias numériques. Optable s'inscrit dans une nouvelle génération de technologie logicielle visant à protéger les données personnelles au moyen de techniques de cryptographie.

Cette étape de financement a été menée par Brightspark Ventures, à laquelle se sont joints des anges investisseurs de premier plan dans le domaine des médias et de la publicité : David Hahn, ex-directeur produit chez Integral Ad Science (acquise par Vista Equity Partners); David Yaffe, fondateur et ex-chef de l'exploitation d'Arbor (acquise par LiveRamp); Jim Payne, fondateur et ex-chef de l'exploitation de MoPub (acquise par Twitter); ainsi qu'Alex Blum, ex-président-directeur du conseil d'administration de Tru Optik (acquise par TransUnion).

L'écosystème de la publicité connaît actuellement une transformation radicale quant aux possibilités d'utilisation des données d'audience. Les témoins de tierce partie disparaissent, les identifiants mobiles sont en pleine mutation et, au même moment, de nouvelles législations émergent partout au monde en matière de protection de la vie privée. Tous ces changements créent un pressant besoin pour de nouvelles solutions qui permettront aux annonceurs et aux éditeurs, ainsi qu'à toute l'industrie des technologies publicitaires, de partager et d'exploiter les données d'audience en toute sécurité.

« La disparition des témoins de tierce partie et d'autres identifiants universels donnera la possibilité à plus d'entreprises que jamais de recueillir des données pour lesquelles les utilisateurs ont donné leur consentement. Il en résultera une fragmentation des données d'audience qui appelle à de nouvelles solutions collaboratives », croit Yves Poiré, cofondateur et chef de la direction d'Optable. « Nous offrons au marché de la publicité numérique une solution transparente et respectueuse de la confidentialité, qui permettra aux différents acteurs de continuer à collaborer et à exploiter leurs données dans des conditions hautement sécuritaires.

Optable utilise la cryptographie afin d'assurer que les données puissent être comparées, appariées et activées de manière sécuritaire. Elle présente ainsi au marché la seule solution qui offre une approche décentralisée. Grâce aux API de la plateforme, les clients d'Optable pourront échanger des données d'audience avec des partenaires qui n'ont pas forcément besoin d'en être eux-mêmes des utilisateurs. Cette avenue réduit considérablement la complexité tout en augmentant le taux d'adoption des entreprises médiatiques, annonceurs, éditeurs, etc., qui pourront bénéficier des innovations d'Optable. Il sera alors possible pour chacun de déterminer l'intersection des données d'audience qu'il possède et de celles de ses partenaires, sans qu'aucun n'ait à les divulguer.

Les cofondateurs d'Optable - Yves Poiré, Vlad Stesin et Bosko Milekic - sont des collaborateurs de longue date. Optable constitue la troisième société qu'ils mettent sur pied ensemble. AdGear, leur dernière entreprise, a été acquise par Samsung Ads en 2016.

« L'équipe d'Optable connaît l'industrie des médias et le monde de la publicité numérique mieux que quiconque », affirme Sophie Forest, associée principale chez Brightspark Ventures. « Les défis observés par l'équipe dans l'environnement des téléviseurs connectés sont de plus en plus présents dans d'autres environnements. Aucune autre entreprise n'est mieux placée pour apporter ce type de solution au marché. »

« Chacun devrait avoir le contrôle de ses données. On constate de plus en plus chez les entreprises une tendance à cultiver leurs données d'audience en vase clos. L'obligation de partager ces données entre partenaires demeure toutefois essentielle. Il faut donc maintenant déployer de nouvelles approches qui permettront aux entreprises de collaborer sans mettre en péril leur souveraineté en ces matières », conclut M. Poiré.

Optable est une plateforme de connectivité de données destinée au marché de la publicité numérique à l'ère de la protection de la vie privée. Inspirés par les changements radicaux auxquels fait face l'industrie en matière d'exploitation des données, les dirigeants d'Optable, des vétérans des technologies publicitaires, s'attaquent au développement de solutions innovantes pour préserver la souveraineté des audiences. Exploitant les plus récentes techniques de cryptographie, Optable est la seule solution offrant une approche décentralisée qui, grâce à des API notamment, permet aux annonceurs, aux éditeurs, aux sociétés de données et à leurs partenaires de comparer et de mettre en action des données d'audience en toute sécurité et dans le respect des lois entourant la protection des renseignements personnels. www.optable.co

Brightspark Ventures, l'une des sociétés de capital de risque les plus performantes au Canada, investit activement dans les initiatives d'entrepreneurs exceptionnels depuis 1999. De l'étape de l'amorçage à la phase de croissance, la firme fournit du capital et de l'expertise-conseil à des entreprises technologiques canadiennes qui bousculent et transforment le marché. Depuis sa création, Brightspark gère des fonds de capital de risque traditionnels et, plus récemment, investit également au moyen d'un modèle ouvert aux investisseurs accrédités. www.brightspark.com.

