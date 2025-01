Optable décroche un financement de 20 M $ pour accélérer sa croissance aux États-Unis

Après une année exceptionnelle, la plateforme de gestion d'identité et de collaboration sur les données clôture un nouveau tour de levée de fonds, avec TELUS Global Ventures comme principal investisseur.

MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Optable, une plateforme de gestion d'identité et de collaboration sur les données conçue pour l'écosystème publicitaire à l'ère de la protection de la vie privée, annonce la réussite de la clôture de son tour de financement d'accélération de série A. Ce financement, mené par TELUS Global Ventures, comprend une participation significative d'investisseurs existants tels que Hearst Ventures, Brightspark Ventures, Desjardins Capital, Deloitte Ventures, AsterX et plusieurs autres.

Ce nouveau capital arrive après une année record pour Optable, qui soutient maintenant plusieurs solutions de monétisation de données pour des éditeurs et des médias à l'international, incluant Raptive, Hearst et The Globe & Mail. Grâce à ses solutions complètes en gestion d'identité et en collaboration, Optable permet aux entreprises médiatiques d'utiliser, d'enrichir et d'activer leurs données d'audience en toute sécurité. Cette approche garantit une croissance soutenue des revenus tout en respectant les normes les plus strictes de confidentialité et de transparence dans l'utilisation des données.

"2024 a été une année déterminante pour Optable. Les éditeurs font face à l'un des plus grands changements que le secteur ait connus, et la technologie de protection de la vie privée est devenue essentielle à leur succès," a déclaré Yves Poiré, cofondateur et PDG d'Optable. "Ce financement nous donne les moyens de continuer à développer les outils nécessaires pour aider nos partenaires à se connecter, collaborer et prospérer dans un environnement où la confiance et la transparence sont au cœur de tout."

"L'équipe d'Optable a fait preuve d'une grande capacité à relever les défis actuels des éditeurs tout en les préparant à l'avenir," a affirmé Terry Doyle, associé directeur chez TELUS Global Ventures. "TELUS Global Ventures est fière de diriger cette ronde d'investissement pour appuyer la mission d'Optable qui consiste à renforcer l'écosystème publicitaire avec une technologie de pointe axée sur la protection de la vie privée. Leur croissance impressionnante et leurs partenariats avec des leaders de l'industrie démontrent la valeur et le potentiel de leur solution, qui aide les éditeurs à réduire la complexité, à s'adapter au changement et à ouvrir des perspectives de croissance."

"En 2025, nous allons renforcer notre collaboration avec des éditeurs, des entreprises médiatiques et des plateformes innovantes, afin de rendre leurs données encore plus exploitables et performantes," a ajouté Poiré. "Aujourd'hui, bien gérer l'identité et les données d'audience est indispensable pour chaque joueur de l'écosystème publicitaire. La plateforme interopérable d'Optable s'est déjà imposée sur le marché en résolvant ces enjeux et en livrant des résultats concrets."

Pour en savoir plus sur Optable, visitez : https://optable.co/

À propos d'Optable

Optable est une plateforme de gestion d'identité et de collaboration sur les données spécialement conçue pour l'écosystème publicitaire à l'ère de la confidentialité. Optable facilite l'utilisation des données de première partie pour les propriétaires de médias, éditeurs et plateformes. Elle leur permet de bâtir une stratégie d'identité solide, d'enrichir leurs audiences avec des données de qualité et d'activer ces audiences via des intégrations sur mesure. Optable simplifie la gestion des données complexes, permettant à ses clients de créer rapidement des graphes d'identité, de réduire leurs coûts technologiques et d'augmenter leurs revenus grâce à des stratégies de monétisation diversifiées.

