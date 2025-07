Des défis à court terme, mais des perspectives plus prometteuses à long terme

OTTAWA, ON, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Le ralentissement économique pèsera lourdement sur les recettes des gouvernements provinciaux en 2025, alors que l'ensemble des provinces enregistreront des déficits cette année financière. C'est ce que révèlent les Perspectives fiscales provinciales, un nouveau rapport annuel du Conference Board du Canada.

« Les provinces continueront de subir les contrecoups des taux d'intérêt élevés, conséquence des dépenses engagées pendant la pandémie et des déficits qui en ont découlé, affirme Richard Forbes, économiste principal au Conference Board du Canada. La faible croissance démographique, combinée aux départs à la retraite, accentue la pression sur les économies régionales. Toutefois, la situation budgétaire s'améliorera au cours des cinq prochaines années, sous l'effet conjugué d'une baisse anticipée des dépenses gouvernementales et d'une croissance économique plus vigoureuse dans l'ensemble du pays. »

À Terre-Neuve-et- Labrador , la démographie représente le principal écueil en matière de finances publiques. Le Conference Board du Canada prévoit que la province comptera 10 000 habitants de moins d'ici cinq ans. La région bénéficiera toutefois de la reprise de la production pétrolière et gazière, grâce à l'achèvement de la plateforme Terra Nova . Les recettes devraient augmenter de 2,1 % en 2025- 2026 et de 2,7 % en moyenne annuelle au cours des quatre exercices suivants.

