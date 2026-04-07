LES FINALISTES DU PRIX ÉMILE-NELLIGAN

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - Le prix Émile-Nelligan sera décerné le lundi 4 mai prochain, à 17 h 30, à la Maison du Conseil des arts de Montréal, Édifice Gaston-Miron. Le jury, présidé par Laurence Veilleux et formé de Jonathan Charrette et Carole David, a retenu trois finalistes à la suite de l'examen des dix-neuf recueils soumis.

Élise Denis, Aux charognes, Le Noroît

Emmanuel Deraps, dans l'intime duvet de la disparition, Poètes de brousse

Colette Zouvi, L'herbe clochette, Poètes de brousse

LUNDI 4 MAI 2026, À 17 H 30, À LA MAISON DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL, ÉDIFICE

GASTON-MIRON

AU 1210, RUE SHERBROOKE EST, MONTRÉAL

La remise du prix Émile-Nelligan pour l'année 2025 sera précédée d'une lecture de poésie. Lors de la cérémonie officielle, la Fondation remettra au récipiendaire une bourse de 7 500 $ de même qu'une médaille en bronze frappée à l'effigie du poète. Les finalistes recevront un montant de 500 $ chacun.

Ce prix de poésie constitue une récompense plus qu'importante pour le•la poète en émergence et, depuis 1979, il couronne un•e poète d'Amérique du Nord de trente-cinq ans ou moins pour un recueil publié en français au cours de la dernière année.

Rappelons que la Fondation Émile-Nelligan est une société sans but lucratif, créée à l'instigation de Gilles Corbeil, neveu d'Émile Nelligan, en vue d'honorer la mémoire du poète et d'aider les arts et les lettres.

SOURCE Fondation Émile-Nelligan

Source : Manon Gagnon, Cell. : 514 214-0124 | [email protected] | www.fondation-nelligan.org