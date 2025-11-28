AVIS AUX MÉDIAS - PRIX OZIAS-LEDUC

MONTRÉAL, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La Fondation Émile-Nelligan remettra le prestigieux prix Ozias-Leduc 2025, d'une valeur de vingt-cinq mille dollars (25 000$), durant une cérémonie à l'Atrium de l'édifice Gaston-Miron à Montréal.

Le prix Ozias-Leduc est un prix de création en arts visuels qui a été décerné pour le première fois en 1992. La désignation « arts visuels » s'entend ici de la peinture, de la photo, de la sculpture, de la gravure, des installations, du land art. Il a été attribué, pour la première fois, en 1992, à Roland Poulin et, par la suite, à Jana Sterbak (1995), Rober Racine (1998), Massimo Guerrera (2001), Guy Pellerin (2004), Serge Murphy (2007), Raymond Gervais (2010), Marie-Claude Bouthillier (2013), Valérie Blass (2016) et François Morelli (2021).

Date : Le MARDI 2 DÉCEMBRE 2025

Heure : 18 h 00

Lieu : L'Atrium de l'édifice Gaston-Miron (Maison du CAM)

1210, rue Sherbrooke Est, Montréal

Le jury de ce prestigieux prix était présidé par l'artiste pluridisciplinaire François Morelli et composé de Jérôme Delgado, journaliste culturel, Sylvie François, professeure Département de techniques de muséologie, Collège Montmorency, Audrey Genois, directrice de la conservation et de la programmation artistique au MAC et Marie-Justine Snider, conservatrice des collections d'art de la Caisse de dépôt et de placement du Québec.

Rappelons que la Fondation Émile-Nelligan est une société sans but lucratif, créée à l'instigation de Gilles Corbeil, neveu d'Émile Nelligan, en vue d'honorer la mémoire du poète et d'aider les arts et les lettres. Elle est administrée par le designer industriel Michel Dallaire, président honoraire, l'écrivaine Marie-Andrée Beaudet, présidente, le compositeur Michel Gonneville, vice-président et, la conseillère culturelle, Marie-Michèle Cron, secrétaire-trésorier.

Information | Manon Gagnon 514 214-0124 | [email protected]