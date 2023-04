LES FINALISTES DU PRIX ÉMILE-NELLIGAN

MONTRÉAL, le 11 avril 2023 /CNW/ - Le prix Émile-Nelligan sera décerné le lundi 8 mai prochain, à 17 h 30, à la Grande Bibliothèque. Le jury, présidé par Nicole Brossard et formé de Laurence Veilleux et Nathalie Watteyne, a retenu trois finalistes à la suite de l'examen des vingt-six recueils soumis.

Nelly Desmarais, Marche à voix basse, Le Quartanier

Frédéric Dumont, Chambre minimum, Les Herbes rouges

Andréane Frenette-Vallières, Tu choisiras les montagnes, Le Noroît

LUNDI 8 MAI 2022, À 17 H 30, À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE,

AU 475, BOULEVARD DE MAISONNEUVE EST, MONTRÉAL

La remise du prix Émile-Nelligan pour l'année 2022 sera précédée d'une lecture de poésie. Lors de la cérémonie officielle, la Fondation remettra au récipiendaire une bourse de 7 500 $ de même qu'une médaille en bronze frappée à l'effigie du poète. Les finalistes recevront un montant de 500 $ chacun.

Ce prix de poésie constitue une récompense plus qu'importante pour le·la poète en émergence et, depuis 1979, il couronne un·e poète d'Amérique du Nord de trente-cinq ans ou moins pour un recueil publié en français au cours de la dernière année.

Rappelons que la Fondation Émile-Nelligan est une société sans but lucratif, créée à l'instigation de Gilles Corbeil, neveu d'Émile Nelligan, en vue d'honorer la mémoire du poète et d'aider les arts et les lettres.

