AVIS AUX MÉDIAS - PRIX DE COMPOSITION MUSICALE SERGE-GARANT

MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La Fondation Émile-Nelligan remettra le prestigieux prix Serge-Garant 2024, d'une valeur de vingt-cinq mille dollars (25 000$), durant une cérémonie à salle Serge-Garant de la Faculté de Musique de l'Université de Montréal.

Le prix Serge-Garant est un prix de composition musicale qui a été décerné pour le première fois en 1991. La désignation « composition musicale » s'entend ici de toute forme de création sonore. Il a été attribué, pour la première fois, en 1991, à Denys Bouliane et, par la suite, à Michel Gonneville (1994), Gilles Tremblay (1997), Bruce Mather (2000), François Morel (2003), John Rea (2006), Yves Daoust (2009), André Hamel (2012), Ana Sokolovic (2015) et Jose Evangelista (2019).

Date : Le LUNDI 25 NOVEMBRE 2024 Heure : 18 h 00 Lieu : Salle Serge-Garant, Faculté de Musique de l'Université de Montréal

200, av Vincent d'Indy, Outremont

Le jury de ce prestigieux prix était présidé par la violoniste et directrice artistique du Quatuor Molinari Olga Ranzenhofer et composé de Ariane Couture, musicologue et enseignante, Cristian German Gort, chef d'orchestre, Odile Gruet, musicienne, copiste et mélomane, et John Rea, compositeur et lauréat du prix Serge-Garant 2006.

Rappelons que la Fondation Émile-Nelligan est une société sans but lucratif, créée à l'instigation de Gilles Corbeil, neveu d'Émile Nelligan, en vue d'honorer la mémoire du poète et d'aider les arts et les lettres. Elle est administrée par le designer industriel Michel Dallaire, président honoraire, l'écrivaine Marie-Andrée Beaudet, présidente, le compositeur Michel Gonneville, vice-président et, la conseillère culturelle, Marie-Michèle Cron, secrétaire-trésorier.

En collaboration avec la Chapelle historique du Bon-Pasteur

