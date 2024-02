Les finalistes des prix En-Tête 2023 sont choisis

LONDON, ON, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Les finalistes ont été choisis dans les deux catégories des prix En-Tête 2023 sur le reportage en santé mentale, offerts par le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme. Des jurys francophones indépendants sont chargés d'évaluer les reportages présentés par ces finalistes, afin de déterminer les gagnants et les récipiendaires d'éventuelles mentions spéciales. Le gagnant de chacune des catégories recevra un prix de 1000$.

Voici les finalistes pour le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail:

Finalistes annoncés pour les prix En-Tête 2023 (Groupe CNW/Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme)

Ani-Rose Deschatelets pour son texte dans la série Crise de la courtoisie « Toutes sortes d'insultes, vous ne pouvez même pas imaginer! » publié par Le Droit et autres journaux connexes, le 14 octobre 2023. Les quincailleries du Québec sont au cœur d'une tempête de clients à la mèche courte.

Marissa Groguhé pour « Artistes épuisés, tournées annulées » publié par La Presse le 24 janvier 2023. De nombreux artistes ont récemment mis fin à leur tournée pour préserver leur santé mentale, évoquant souvent leur profond épuisement.

Florence Morin-Martel pour Épuisement « incomparable » chez les travailleuses sociales, publié par Le Devoir le 27 février 2023. Les travailleuses sociales du réseau public au Québec atteignent un état d'épuisement sans précédent, révèlent les résultats d'une étude préliminaire dirigée par Mélanie Bourque de l'Université du Québec en Outaouais à laquelle la journaliste a eu accès en exclusivité.

Les finalistes pour le prix En-Tête pour reportage en santé mentale chez les jeunes sont:

Léa Beaulieu-Kratchanov pour : « De l'hôpital à la prison : la criminalisation des troubles de santé mentale » dans Pivot, le 7 août 2023. Selon ce reportage, en plus des conditions de détention difficiles, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale en prison peinent à recevoir des soins. 70% des jeunes incarcéré•es en seraient atteint•es.

Marie-Christine Bouchard (Les Coops de l'information) pour Autisme: « Si tu veux des services, sois tannant à l'école » dans La Tribune, le 28 août 2023. Les milliers de parents québécois dont un enfant est autiste ou en attente d'un diagnostic - souvent depuis des années - se sentent épuisés, perdus, et isolés.

Myriam Fimbry pour « Après les idées noires, la création musicale » diffusé par Radio-Canada le 21 mai 2023. Ce reportage montre l'impact d'un atelier de création musicale sur la santé mentale d'une jeune fille de 16 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours durant la pandémie.

Alexis Gacon pour « Trouver sa place quand on a le syndrome de la Tourette » diffusé par Radio-Canada le 26 mars 2023. Le reportage raconte le quotidien, à plusieurs âges de la vie, de jeunes touchés par le syndrome Gilles de la Tourette (SGT). Il détaille comment la maladie les marginalise à l'école, quand on demande aux autres élèves de mettre des casques pour ne pas entendre leurs cris.

Ces sept finalistes ont été choisis parmi 23 candidatures soumises cette année pour les prix En-Tête. Les noms des gagnants seront dévoilés en mars, et une remise de prix aura lieu le 17 avril prochain, à Montréal. Les principaux lauréats y seront interviewés sur leur travail, devant public, par le journaliste d'expérience Raymond Saint-Pierre, Membre de l'Ordre du Canada pour son engagement à titre de journaliste et pour son travail exceptionnel en tant que correspondant à l'étranger. M. Saint-Pierre a joué un rôle central dans la présentation du guide En-Tête : Reportage et santé mentale, aux journalistes du Québec il y a dix ans.

Le prix En-Tête pour le reportage portant sur la santé mentale des jeunes est soutenu financièrement par l'Association canadienne pour la santé mentale. Le prix pour le reportage portant sur la santé mentale au travail est soutenu financièrement par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, une référence pour les journalistes, gracieuseté de la Canada Vie.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. La Commission de la santé mentale du Canada soutient financièrement la publication des guides En-Tête et Mindset, bien que le Forum en demeure le seul responsable éditorial. Certaines activités du Forum, autre que ces prix, sont soutenues financièrement par le Globe and Mail, la Société Radio-Canada, CBC News, KFB Canada, ainsi que par des donateurs privés. Nous remercions CNW pour la publication de ce communiqué.

SOURCE Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme

Renseignements: Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.en-tete.ca ou à communiquer avec Lise Villeneuve, au 514-895-2106, [email protected], ou encore Jane Hawkes, coordonnatrice en chef, Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, au 519-852-4946, [email protected]