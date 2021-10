Les finalistes seront mis au défi d'expliquer comment leur solution technologique peut avoir une incidence positive sur les personnes âgées canadiennes ou les aidants naturels.

Le gagnant de cette année recevra 25 000 $ en espèces et des prix en nature. Le finaliste en deuxième place sera également admissible à recevoir un prix en argent de 10 000 $. Nous tenons à remercier nos commanditaires clés, l'Institut ontarien du cerveau (IOC) et le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), ainsi que Bereskin & Parr pour sa commandite et son prix pour les services de propriété intellectuelle.

Les finalistes sont :

Braze Mobility Inc.

Hyivy Health

ImaginAble Solutions

Neighborli

PROVA Innovations

StrongerU Senior Fitness

Informez-vous au sujet des finalistes ici.

Chaque finaliste fera une présentation de cinq minutes, suivie d'une séance de questions et réponses avec un jury composé d'experts. Le concours sera diffusé et les gagnants seront annoncés le 7 octobre 2021 pendant la Semaine de l'innovation AgeTech, un événement virtuel gratuit pour quiconque s'intéresse à la technologie et au vieillissement.

Pour regarder le Défi d'impact national d'AGE-WELL, inscrivez-vous ici. Vous aurez également accès à des séances d'experts, à des ateliers, à des occasions de réseautage et à des conversations stimulantes dans le cadre de la Semaine de l'innovation AgeTech, du 4 au 8 octobre 2021, organisée par AGE-WELL.

AGE-WELL remercie toutes les entreprises en démarrage et les entrepreneurs qui ont présenté leur candidature dans le cadre du Défi d'impact national d'AGE-WELL, et félicite les finalistes. Nous avons reçu un nombre record de candidatures cette année.

Au cours des six dernières années, AGE-WELL a été un catalyseur de l'innovation technologique permettant aux Canadiens âgés de mener une vie saine, indépendante et active tout en faisant progresser le secteur canadien de la technologie et du vieillissement.

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/

