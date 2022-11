MONTRÉAL, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les équipes d'Espace pour la vie sont fébriles: les fêtes s'en viennent et avec elles c'est toute une programmation que nous offrons à nos visiteuses et visiteurs! Cinq musées, cela veut dire une foule de découvertes et d'expériences différentes à vivre en famille. Découvrez quelques-unes des activités que nos équipes vous ont concoctées et qui vont vous permettre de multiplier les plaisirs entre art, sciences et émotions pendant les fêtes.

Au Planétarium Rio Tinto Alcan

Mondes de glace, un film de Philippe Baylaucq, produit par l'Office national du film du Canada en collaboration avec le Planétarium Rio Tinto Alcan, propose une spectaculaire immersion 360° au cœur du rôle de la glace dans nos vies et dans l'Univers. On y découvre cette étonnante matière dont la dynamique touche universellement à la biologie, l'astronomie, l'anthropologie, la culture et les arts. Au son de la douce voix de Beatrice Deer, figure populaire de la culture inuite, l'expérience de ce film sait à la fois éblouir, surprendre, conscientiser et émouvoir.

Dès le 14 décembre | Durée : 30 minutes | 7 ans et +

À la Biosphère

Plastisapiens est une expérience de réalité virtuelle qui transporte dans une fable écofuturiste où les êtres organiques et le plastique fusionnent. Une réalité alternative qui nous amène à questionner la relation de réciprocité entre les humains et l'environnement transformant notre identité, jusqu'au cœur de notre ADN.

Dès le 17 décembre | Durée : 15 minutes | 13 ans et +

Au Biodôme

Les animaux géants en balade sont de retour pour le grand plaisir de tous et toutes! Des marionnettes surdimensionnées, inspirées de nos espèces animales, déambuleront dans l'espace entourant les écosystèmes. Ne manquez pas cette promenade poétique, un rêve éveillé pour toute la famille. Consultez les horaires ici .

Profitez-en également pour participer à notre animation sous forme d'un cherche et trouve ludique en compagnie d'une éducatrice ou d'un éducateur et des animaux de l'Érablière des Laurentides et de la Forêt tropicale humide. Les écosystèmes à vue d'oiseau permet de mieux comprendre l'importance du bien-être animal.

Dès le 26 décembre | Durée : 3 à 10 minutes | Grand public et tout particulièrement les 3 à 8 ans.

Au Jardin botanique

Les serres du Jardin botanique sont le lieu parfait pour s'évader avec 36 000 plantes représentant 12 000 espèces, variétés et cultivars à découvrir. Évoluez au cœur d'une végétation luxuriante qui vous fera oublier les rigueurs de l'hiver.

Saviez-vous que tous les mercredis à 13 h 30, il était possible de visiter l'Herbier Marie-Victorin? Avec plus de 630 000 spécimens, l'Herbier est reconnu mondialement et se place au 4e rang parmi les herbiers canadiens. Visites jusqu'au 21 décembre. Détails ici .

À l'Insectarium

Ouvert en avril dernier, l'Insectarium offre une expérience hors de l'ordinaire à travers un parcours intimiste et multisensoriel qui permet littéralement de se mettre à la place des insectes! Sans compter, le Grand Vivarium qui accueille une centaine d'espèces d'insectes vivants en liberté, incluant des papillons. Ainsi que le Dôme qui abrite une collection de 3 000 spécimens naturalisés, répartis en un magnifique arrangement chromatique sur une rangée et par caractéristiques évolutives sur une autre. Une visite qui passionnera tout le monde.

Des idées de cadeaux pour toute la famille

Saviez-vous que les boutiques du Biodôme, du Jardin botanique et du Planétarium Rio Tinto Alcan offrent une vaste gamme de produits en lien avec la mission et les valeurs d'Espace pour la vie ?

Découvrez la très belle collection d'art autochtone au Biodôme : sculptures, gravures, bijoux perlés à la main... Au Planétarium Rio Tinto Alcan, offrez des éléments de la collection vintage qui comprend certaines affiches des expositions de l'ancien Planétarium Dow, tirées des années 1960 et 1970! Quant à la boutique du Jardin botanique, elle regorge de saveurs et d'outils pour l'apprenti jardinier. Venez explorer nos boutiques et dénicher le cadeau parfait.

Le Passeport Espace pour la vie en cadeau

Le Passeport Espace pour la vie permet un accès illimité pendant un an dans nos cinq musées : Biodôme, Biosphère, Insectarium, Jardin botanique et Planétarium Rio Tinto Alcan.

En format numérique et à prix abordable, le passeport offre plusieurs avantages aux détenteurs et détentrices. Il saura combler les familles, les adultes, les étudiantes et étudiants ainsi que les passionnés de nature.

Et du 20 au 30 novembre, bénéficiez d'un rabais de 10 % sur tout achat de passeport Espace pour la vie!

Horaire des fêtes à Espace pour la vie 26 décembre au 3 janvier* Biodôme : tous les jours de 9 h à 17 h

Biosphère : tous les jours de 9 h à 16 h 30

Jardin botanique : les jardins extérieurs sont ouverts tous les jours de 6 h à 17 h

(accès gratuit)

Serres du Jardin botanique : tous les jours de 9 h à 17 h

Planétarium Rio Tinto Alcan : de 9 h à 17 h 30 lundi, mardi, mercredi et dimanche ; de 9 h à 20 h 30 du jeudi au samedi * Nos musées seront ouverts les lundis 26 décembre 2022 et 2 janvier 2023 ainsi que le 1er janvier 2023 à partir de 13 h. Les musées et boutiques seront fermés les 24 et 25 décembre.

Pour tout connaître de la programmation et de nos institutions muséales : espacepourlavie.ca

