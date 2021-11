Les fêtes à Espace pour la vie

Vivez les écosystèmes des Îles subantarctiques et des Côtes du Labrador au plus près grâce au tunnel et au long mur de glace. Ressentez leurs froides conditions climatiques et cheminez entre deux écosystèmes dont les hémisphères sont à l'opposé.

Profitez également de votre visite pour admirer les 20 photos finalistes du concours 2021 de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) consacré aux images issues de recherches scientifiques. Au passage, observez les écosystèmes de la Forêt tropicale, de l'Érablière des Laurentides et du Golfe du Saint-Laurent du haut de la mezzanine. Un point de vue inédit sur les plantes et les animaux.

À la Biosphère

Cet emblème architectural de Montréal depuis l'Exposition universelle de 1967, et musée consacré à l'environnement depuis 2007, recèle plus d'un trésor ! Initiez-vous en famille aux sciences de l'environnement dans un tout nouveau laboratoire interactif, l'Écolab. On vous met au défi de gérer l'écosystème urbain de la Ville de Montréal en trouvant un équilibre écosystémique grâce à la maquette interactive tridimensionnelle de l'exposition Planète MTL. Ceci n'est pas un parapluie vous emporte au cœur d'une cellule orageuse et vous permet d'influencer le climat pour en savoir plus sur la science de la météo. Et plus encore !

Au Jardin botanique

Quel meilleur moyen d'échapper au froid mordant de l'hiver que de se réfugier dans nos magnifiques serres d'exposition ? La végétation luxuriante de la serre des fougères et celle de la serre de la forêt tropicale humide vous feront voyager en seulement quelques pas ! Et c'est sans compter les serres des orchidées et des bégonias ou encore l'Hacienda et son atmosphère de jardin hispanique... En tout, ce sont neuf serres contenant 36 000 plantes, ce qui représente 12 000 espèces, variétés et cultivars, qui vous attendent.

Au Planétarium Rio Tinto Alcan

Avoir la tête dans les étoiles n'est pas qu'une expression pour l'équipe du planétarium. Cet hiver, elles vous entraînent sur les traces des sondes Voyager, la mission spatiale la plus remarquable de l'histoire de l'humanité. Les sondes Voyager : le voyage sans fin sera offert en grande première au Québec dès le 14 décembre. Montez ensuite à bord de la Station spatiale internationale et accompagnez la nouvelle équipe d'astronautes qui s'y installent, dont David Saint-Jacques. Vivez le caractère extrême de Voyageurs stellaires : la vie en orbite dans notre dôme à 360° !

Le 18 décembre, vous pourrez suivre en direct sur Facebook le lancement du télescope spatial James Webb, le plus grand télescope spatial jamais construit. Le tout commenté par nos astronomes, communicateurs et communicatrices scientifiques du planétarium. Le 21 décembre, venez fêter le solstice d'hiver : animations, stations de bricolage, observation du ciel, et plus encore, sous le signe de la famille ! Pour en savoir plus, consultez notre calendrier .

Des idées de cadeaux pour tous

Saviez-vous que les boutiques du Biodôme, du Jardin botanique et du Planétarium Rio Tinto Alcan offrent une vaste gamme de produits en lien avec la mission et les valeurs d'Espace pour la vie ?

Découvrez la très belle collection d'art autochtone au Biodôme : sculptures, gravures, bijoux perlés à la main... Les petit.e.s ne sont pas en reste avec nos peluches en matières recyclées ainsi que des jouets en bois recyclé. Au Planétarium Rio Tinto Alcan, on trouve des jeux pour les jeunes adolescent.e.s scientifiques et de très beaux objets en lien avec le lancement du télescope James-Webb (dès le 5 décembre - attention quantités limitées !) Quant à la boutique du Jardin botanique, elle regorge de saveurs : grillons rôtis, relish de mer à base d'algues… Venez explorer nos boutiques et dénicher le cadeau parfait.

Offrez-vous nos musées !

Le nouveau Passeport Espace pour la vie permet un accès illimité pendant un an dans nos cinq musées : Biodôme, Biosphère, Insectarium, Jardin botanique et Planétarium Rio Tinto Alcan. Dès la réouverture de l'Insectarium, il sera possible de le visiter avec le passeport.

En format numérique et à prix abordable, le passeport offre plusieurs avantages aux détenteurs et détentrices. Il saura combler les familles, les adultes, les étudiant.e.s et les passionné.e.s de nature.

Horaire des fêtes à Espace pour la vie

18 décembre au 9 janvier* Biodôme : tous les jours de 9 h à 17 h

Biosphère : tous les jours de 9 h à 16 h 30

Jardin botanique : les jardins extérieurs sont ouverts tous les jours de 6 h à 17 h

(accès gratuit)

Serres du Jardin botanique : tous les jours de 9 h à 17 h

Planétarium Rio Tinto Alcan : de 9 h à 17 h 30 les lundis, mardis, mercredis et dimanches de 9 h à 20 h 30 du jeudi au samedi * Nos musées seront ouverts les lundis 20 et 27 décembre 2021 et 3 janvier 2022 ainsi que le 1er janvier 2022 à partir de 13 h. Les musées et boutiques seront fermés les 24 et 25 décembre. Passeport vaccinal requis dans tous nos musées.

