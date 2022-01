LES FEMMES ET L'ARGENT - UNE SÉRIE DE BALADOS… EN TOUTE FRANCHISE

QUÉBEC, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil du statut de la femme, en collaboration avec Les Productions Bazzo Bazzo, lancent Les femmes et l'argent, une série de balados de cinq épisodes, réalisée par Philippe Desrosiers, qui explore le rapport des femmes à l'argent sous des angles parfois… surprenants!

Elle est travailleuse communautaire, jeune entrepreneure, politicienne, historienne, travailleuse autonome à l'aube de la retraite, mère à la maison ou cheffe d'entreprise. Quelle relation les femmes entretiennent-elles avec l'argent?

Au gré de leurs rencontres avec des Québécoises de tous horizons et aux opinions contrastées, les animatrices Marie-France Bazzo et Marie Grégoire fouillent ces questions à la fois riches et complexes à travers cinq perspectives : le pouvoir de l'argent, l'argent à différents moments de la vie, l'ambition, le rapport générationnel à l'argent et l'épineux sujet de l'argent dans l'intimité.

L'argent, un concept en pleine évolution

Au-delà de la richesse et de la consommation, cette série originale jette un éclairage inédit sur la place de l'argent dans la vie des femmes, aujourd'hui et par-delà les générations. Elle donne la parole à des femmes d'ici - et à des hommes rencontrés sur la rue! - sur un sujet universel, qui suscite la réaction, le doute et l'espoir, tout en mettant en lumière certains préjugés que l'on croyait oubliés!

Instrument d'autonomisation et de pouvoir, source de vulnérabilité, moteur d'ambition personnelles et professionnelles, incidence dans le couple, l'argent devient prétexte à réflexion, à discussions franches et intimistes entre des invités inspirées et deux communicatrices de talent.

Écoutez et partagez tous les épisodes de la série sur le site Web du Conseil du statut de la femme à l'adresse suivante : https://csf.gouv.qc.ca/femmes-et-argent

