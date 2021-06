FREDERICTON, NB, le 21 juin 2021 /CNW/ - Les familles à faible revenu d'emploi du Nouveau-Brunswick peuvent maintenant demander l'Allocation Canada - Nouveau-Brunswick pour le logement.

L'Allocation Canada - Nouveau-Brunswick pour le logement consiste en une prestation à court terme d'une valeur moyenne de 300 $ à 475 $ par mois, qui varie selon le revenu, la composition et l'emplacement du ménage. Le programme vise à soutenir environ 6 700 ménages de la province au cours des sept prochaines années. Il s'agit d'un investissement de plus de 98,3 millions de dollars partagé en parts égales entre les gouvernements provincial et fédéral.

Pour faire une demande, il faut répondre aux critères d'admissibilité suivants :

vivre et travailler au Nouveau-Brunswick;

être un parent avec la garde principale d'un ou de plusieurs enfants de moins de 19 ans ou de une ou plusieurs personnes à charge handicapée(s) âgée(s) de 19 ans ou plus;

être locataire de l'endroit où l'on vit;

ne pas recevoir de subvention au logement de Développement social;

travailler, et le revenu d'emploi du ménage avant impôt doit se situer entre 14 200 $ et 38 000 $ par année;

Remarque : Il s'agit du revenu d'emploi avant impôt combiné de tous les adultes de plus de 19 ans vivant dans ce logement.

; être la seule personne du ménage qui présente une demande et reçoit cette allocation.

L'Allocation Canada - Nouveau-Brunswick pour le logement est destinée aux ménages néo-brunswickois à faible revenu d'emploi qui ont des enfants. Les personnes qui ne répondent pas aux critères d'admissibilité peuvent être admissibles à d'autres formes d'aide fournies par Développement social.

Citations :

« Les familles avec enfants doivent souvent assumer des coûts supplémentaires pour le logement, l'épicerie, les vêtements, les services de garde et le transport. Ces coûts peuvent facilement devenir un obstacle à l'emploi ou à l'accès à de meilleures possibilités d'emploi. L'allocation Canada-Nouveau-Brunswick pour le logement permettra à près de 6 700 familles de la province de recevoir une aide au loyer pour faire face au coût de la vie. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement sait à quel point il est important pour les personnes du Nouveau-Brunswick d'avoir un logement abordable. L'Allocation Canada - Nouveau-Brunswick pour le logement aidera les familles à faible revenu de l'ensemble de la province. Avec nos partenaires provinciaux, nous bâtirons, dès à présent et pour l'avenir, des collectivités fortes où la population canadienne pourra prospérer et s'épanouir. » - L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

« L'objectif de ce programme est d'offrir une aide financière aux familles pour améliorer leur qualité de vie. Cet effort conjoint entre notre gouvernement et le gouvernement fédéral offrira un soutien aux familles à la recherche d'un logement convenable et de meilleures possibilités de travail. » - L'honorable Bruce Fitch, ministre du Développement social

Faits en bref :

Des instructions détaillées sont disponibles en ligne.





Toute demande de renseignements concernant l'allocation peut être envoyée par courriel à [email protected] .





. Les personnes qui souhaitent en savoir plus peuvent composer le 211.





L'Allocation Canada - Nouveau-Brunswick pour le logement de 98,3 millions de dollars s'ajoute à l'entente bilatérale Canada-Nouveau-Brunswick, une entente de 10 ans annoncée en juillet 2018 qui représente un investissement conjoint d'environ 299,2 millions de dollars. Elle fournira un financement prévisible à long terme pour protéger, renouveler et agrandir le parc de logements sociaux et communautaires et soutenir les priorités du Nouveau-Brunswick en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





