OTTAWA, ON, le 18 déc. 2023 /CNW/ - À la suite de la dernière réunion du conseil d'administration, les Fabricants de produits alimentaires du Canada (FPAC) ont annoncé la nomination de M. Irv Teper, chef de la direction et cofondateur de Concord Premium Meats, et directeur général de Premium Brands Holdings LP, à titre de président du conseil d'administration des Fabricants de produits alimentaires du Canada (FPAC).

« La nomination de M. Teper au poste de président survient au moment où l'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons continue de faire face à des augmentations de coûts qui s'accentuent et à des défis persistants. Sa nomination souligne l'apport des FPAC à la croissance et à la durabilité de l'ensemble de l'industrie canadienne de la fabrication alimentaire. Les décennies de leadership d'entreprise de M. Teper, combinées à ses années de service à titre de trésorier, FPAC, le positionnent bien pour diriger notre conseil d'administration et notre organisation tout au long de la prochaine phase de croissance et de représentation de l'industrie. Les FPAC demeurent déterminés à défendre les intérêts des entreprises alimentaires au moyen d'initiatives de collaboration avec tous les intervenants de la chaîne de valeur alimentaire canadienne. » - Mme Denise Allen, présidente-directrice générale, FPAC.

Les FPAC ont annoncé les nouveaux membres du conseil et les nominations suivantes : M. John Allard, directeur général, Laminacorr, trésorier, FPAC; M. Mahendra Bungaroo, chef des finances et directeur administratif, Upper Crust; M. Jamie Falcao, vice-président, Reuven International; M. Darren McFadgen, propriétaire et exploitant de McFadgen's Bakery.

M. John Allard , directeur général, Laminacorr. M. Allard a occupé des postes de direction chez Delta Daily Foods, Fleury Michon America et Lanthier Bakery et il possède une vaste expérience de la fabrication d'alimentaire.

, directeur général, Laminacorr. M. Allard a occupé des postes de direction chez Delta Daily Foods, Fleury Michon America et Lanthier Bakery et il possède une vaste expérience de la fabrication d'alimentaire. M. Mahendra Bungaroo , chef des finances et directeur administratif chez Upper Crust, est un dirigeant financier accompli qui apporte son expertise en finance, en gestion de la chaîne d'approvisionnement dans la fabrication alimentaire et en distribution au détail et en gros.

, chef des finances et directeur administratif chez Upper Crust, est un dirigeant financier accompli qui apporte son expertise en finance, en gestion de la chaîne d'approvisionnement dans la fabrication alimentaire et en distribution au détail et en gros. M. Jamie Falcao , vice-président de Reuven International, compte plus de 35 ans d'expérience dans tous les aspects de l'industrie de la volaille et possède une base de connaissances particulière au sein des industries assujetties à la gestion de l'offre.

, vice-président de Reuven International, compte plus de 35 ans d'expérience dans tous les aspects de l'industrie de la volaille et possède une base de connaissances particulière au sein des industries assujetties à la gestion de l'offre. M. Darren McFadgen est propriétaire et exploitant de McFadgen's Bakery, une boulangerie familiale de troisième génération qui dessert à la fois les entreprises locales et les détaillants nationaux canadiens.

À propos des Fabricants de produits alimentaires du Canada :

À titre d'association commerciale nationale, les Fabricants de produits alimentaires du Canada (FPAC) appuient les entreprises canadiennes de fabrication d'aliments qui ajoutent de la valeur à la production à la ferme et qui vendent au détail et sur les marchés des services alimentaires au pays et à l'étranger. Les FPAC demeurent engagés à soutenir la croissance d'un secteur agroalimentaire canadien dynamique et sécuritaire et le bien-être des consommateurs canadiens.

