OTTAWA, ON, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Les Fabricants de produits alimentaires Canadiens (FPAC) sont très heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec Boudeweel Affaires publiques (BAP), une entreprise basée au Québec. Dès janvier 2025, FPAC et BAP s'associeront pour offrir aux entreprises alimentaires canadiennes établies au Québec ou qui s'y établiront une gamme de soutiens et de services conçus pour répondre aux besoins distincts de ce marché important et en pleine croissance.

FPAC représente un réseau de membres dynamiques ayant des intérêts au Québec. FPAC reconnait qu'une représentation stratégique spécifique au Québec est essentielle et démontre son engagement à aborder les enjeux commerciaux et d'affaires publiques spécifiques à cette province. Cette collaboration avec BAP permettra de mettre en place une solide offre de services en matière de représentation et de relations gouvernementales, offrant ainsi une belle occasion de renforcer les liens avec les décideurs politiques actuels tout en positionnant FPAC pour s'engager auprès des futurs leaders.

Denise Allen, présidente-directrice générale de FPAC, déclare : « Le partenariat entre nos organisations créé une solide offre de services à l'intention de nos membres, démontrant l'importance du marché québécois pour l'industrie alimentaire et des boissons au Canada. Nous sommes impatients de servir nos membres actuels et futurs qui souhaitent développer leurs activités au Québec. »

David Boudeweel-Lefebvre, président de Boudeweel Affaires publiques, affirme : « Notre engagement auprès de FPAC témoigne de notre dévouement envers le secteur alimentaire au Québec. Nous sommes convaincus que notre expertise et notre réseau de contacts profitera à FPAC et à ses partenaires. »

À propos de FPAC et de BPA

Les Fabricants de produits alimentaires Canadiens (FPAC) sont une association nationale d'entreprises qui soutient les sociétés canadiennes de transformation alimentaire appartenant à des intérêts nationaux, lesquelles ajoutent de la valeur à la production agricole de première mise en marché et vendent leurs produits au détail ainsi qu'aux services alimentaires tant au Canada qu'à l'étranger. FPAC s'engage à soutenir la croissance d'un secteur agroalimentaire canadien dynamique et sûr, ainsi que le bien-être des consommateurs canadiens.

Boudeweel Affaires publiques est une firme établie au Québec et bien connectée dans le reste du Canada. Son équipe met à profit sa connaissance approfondie des rouages des lieux de pouvoirs québécois, son expérience et ses réseaux à travers le pays. Comprenant les besoins de sa clientèle anglophone canadienne et de ses gens d'affaires, BAP est en mesure de promouvoir et de protéger vos intérêts au Québec.

