Les experts et les expertes francophones de la santé durable rassemblés à Québec

QUÉBEC, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - VITAM - Centre de recherche en santé durable, en collaboration avec les Entretiens Jacques Cartier, tient aujourd'hui le colloque « La santé durable en tant que vecteur de progrès social et économique » au Centre des congrès de Québec. Ce rendez-vous international donne la parole à 15 conférenciers et conférencières qui discuteront des pistes de solutions pour faire face aux défis auxquels nos systèmes de santé publique sont confrontés.

Le concept de santé durable se veut une approche nouvelle pour notre gestion de la santé, menée dans une perspective globale et nécessitant de revoir la place des services de soins hospitaliers. Cette approche est plus pertinente que jamais, alors que la pandémie a mis en évidence les liens intrinsèques entre la santé humaine et sociale et la politique.

C'est dans ce contexte que des experts et des expertes francophones se donnent rendez-vous à Québec afin d'analyser le concept sous toutes ses coutures et de mettre en lumière ses atouts au niveau local, national et même mondial. Des experts des milieux scientifiques et universitaires du Québec, de la France et de la Suisse y aborderont, entre autres, l'économie de la santé durable, les systèmes alimentaires durables ainsi que la gouvernance et les coopérations internationales. De manière générale, on y présentera comment la santé durable est un véritable projet de société.

Au menu pour la journée : mot de bienvenue par le maire de Québec, M. Bruno Marchand; conférence de M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec; intervention de M. Antoine Tesnière, directeur général de PariSanté Campus; et plus encore.

« Je me réjouis d'accueillir dans notre ville des conférenciers et des conférencières originaires de partout au Québec et d'ailleurs dans la Francophonie. La recherche et la science nous démontrent que les gouvernements de proximité ont le pouvoir d'implanter des initiatives concrètes qui permettront à la population de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ce colloque est l'occasion idéale de démontrer le souhait de la ville de devenir l'épicentre mondial de la santé durable. »

-- M. Bruno Marchand, maire de Québec

« C'est un plaisir de participer à ce rendez-vous incontournable en matière de coopération franco-québécoise. Cette mise en commun des savoirs permettra de faire avancer la connaissance pratique en matière de santé durable. Les bénéfices de cette journée n'ont pas de frontières et profitent autant aux générations actuelles que futures. »

-- M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« Cet exercice de réflexion avec des acteurs et actrices de toute la francophonie permettra de favoriser la démocratie en santé durable. Ce nouveau paradigme a le potentiel de changer la façon dont on vit, en plus de nous permettre de léguer une planète en meilleure santé aux prochaines générations. VITAM veut être au cœur de ce rêve de faire de Québec une ville apprenante, inclusive et bienveillante en santé durable où nous pourrons développer des solutions innovantes pour la société de demain, en s'inspirant d'expertises transatlantiques. »

-- M. Jean-Pierre Després, directeur scientifique de VITAM -- Centre de recherche en santé durable

À propos de VITAM -- Centre de recherche en santé durable

VITAM est un centre de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale regroupant environ 300 chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes et membres du personnel. VITAM a pour mission de développer et de mobiliser des connaissances afin de contribuer à la promotion et à l'amélioration de la santé par la recherche intersectorielle et socialement responsable. La santé durable se définit par un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sains, sur une planète en santé.

