WorkBoard maintient sa forte croissance et son leadership en matière de solutions d'objectifs et résultats clés (OKR) d'entreprise

REDWOOD CITY, Californie, 14 octobre 2020 /CNW/ - WorkBoard, Inc., fournisseur de la plateforme révolutionnaire de résultats d'entreprise et de la méthodologie d'accélération des résultats pour les OKR d'entreprise, a annoncé aujourd'hui qu'au cours des 90 derniers jours, 24 nouveaux clients ont adopté sa solution pour harmoniser, mesurer et accélérer les résultats dans leur organisation, et 27 clients existants ont considérablement élargi leur mise en œuvre des pratiques d'OKR et de la plateforme de WorkBoard. Ce modèle d'exploitation agile favorisé par les entreprises à croissance rapide est devenu un impératif pour les entreprises de toutes tailles. Une itération rapide des priorités stratégiques est essentielle, l'alignement sur les résultats plutôt que sur la mesure des activités stimule les contributions des employés ainsi que les résultats d'entreprise, et la transparence sur les progrès à l'égard du plan est une condition préalable à la réussite.

Alors que les organisations se préparent pour 2021, bon nombre d'entre elles reconnaissent leur besoin pour une approche plus dynamique, numérique et transparente pour itérer les priorités stratégiques, relier la stratégie à l'exécution et faire équipe pour obtenir des résultats. Les entreprises doivent optimiser leurs résultats malgré des équipes décentralisées et distraites; les membres d'équipe ont plus d'obligations à la maison et moins de liens physiques avec l'entreprise. Les résultats du troisième trimestre de WorkBoard montrent que les entreprises de tous les secteurs veulent plus de souplesse par rapport aux objectifs stratégiques et que l'accent soit mis sur ceux-ci. Elles cherchent aussi des façons plus simples de mesurer les résultats qui comptent et veulent permettre aux équipes réparties et hybrides d'apporter leur meilleure contribution aux résultats de l'entreprise.

« Nous repensons le rythme de fonctionnement de notre entreprise, de la fréquence à laquelle nous nous alignons sur les résultats et de la manière dont nous le faisons, à la façon dont nous les mesurons et les gérons, a déclaré Haywood Talcove, président-directeur général, LexisNexis, Services spéciaux et Solutions des risques - Gouvernement. WorkBoard nous a aidés à améliorer nos résultats et notre avantage concurrentiel au cours d'une année difficile. »

Le président-directeur général d'Aprimo, Erik Huddleston, a ajouté : « Alors que j'ai pris les rênes d'Aprimo en août 2020, j'ai immédiatement fait appel à WorkBoard pour nous aider à favoriser la clarté, la concentration et la transparence en matière de résultats, même s'il me reste bon nombre de personnes à rencontrer à l'échelle de l'organisation. Dans le passé, j'ai utilisé les services de WorkBoard au sein de deux entreprises et, franchement, je ne peux pas imaginer la gestion d'une entreprise en croissance sans eux. »

Les nouveaux clients de WorkBoard comprennent 8 grandes entreprises du secteur de la santé, 3 entreprises de services financiers et 5 entreprises de technologie. En plus d'Ascension, de Cisco, d'IBM, de LexisNexis, de Microsoft et de Tacoma Power, plus d'une douzaine d'autres clients ont étendu leur mise en œuvre des solutions de WorkBoard.

« "L'avenir du travail" n'est plus un mirage. Il s'est concrétisé en mars 2020, a déclaré la présidente-directrice générale et cofondatrice de WorkBoard, Deidre Paknad. Actuellement, presque toutes les entreprises doivent revoir leurs priorités stratégiques sur une base trimestrielle plutôt qu'annuelle et permettre aux membres d'équipe dispersés de travailler vers des résultats cohérents en ayant un objectif clair. Le virage vers la mentalité et la gestion axées sur les résultats répond à la fois au besoin urgent des entreprises d'optimiser les résultats en période d'incertitude et au besoin des employés d'avoir une plus grande autonomie et un sens à leur travail, alors qu'ils font face à davantage de difficultés en travaillant à domicile. Je suis fière que les clients actuels aient pris de l'élan au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020; ils ont fait preuve d'une importante harmonisation et d'une grande transparence. Nous sommes tout aussi enthousiastes à l'idée d'accueillir tant de nouveaux clients, dont un certain nombre sont passés de la feuille de calcul en matière d'OKR à notre plateforme. L'alignement des résultats est un processus essentiel et, pour assurer un bon fonctionnement à l'échelle, il doit être numérique, transparent et axé sur les données. »

Les résultats du troisième trimestre de WorkBoard sont une accélération de sa forte croissance en 2020. Après avoir triplé ses ventes en 2019 et annoncé une ronde de financement de 30 millions de dollars dirigée par Andreessen Horowitz en janvier, WorkBoard a également maintenu son NPS de premier plan dans sa catégorie pour ses solutions d'OKR d'entreprise, ainsi que pour son logiciel de planification stratégique (Source : G2Crowd). En plus de la demande croissante pour la plateforme de résultats de WorkBoard, il y a aussi une très forte demande pour son programme de certification de mentors en matière d'OKR (OKR Coach Certification). WorkBoard a certifié 650 nouveaux mentors en matière d'OKR au troisième trimestre. Ceux-ci s'ajoutent à plus de 2 000 mentors ayant déjà réussi le programme.

À propos de WorkBoard

WorkBoard est le chef de file et le pionnier de solutions de gestion des résultats opérationnels qui aident les entreprises à stimuler la croissance et à créer des avantages grâce à une meilleure harmonisation, transparence et responsabilisation en matière de résultats. Cisco, IBM, Juniper, Microsoft, Zuora et bien d'autres ont adopté sa plateforme de résultats d'entreprise. Ses services-conseils spécialisés et sa méthodologie d'OKR d'entreprise aident les clients à adopter rapidement une approche plus souple en matière de stratégie et à obtenir de meilleurs résultats en un trimestre seulement. Lancé en 2018, le programme de certification de mentors en matière d'OKR de WorkBoard (OKR Coach Certification) est la référence de l'industrie et compte plus de 2 000 mentors certifiés aidant leur entreprise à mieux s'aligner sur les résultats et à mesurer les résultats plus efficacement. L'entreprise est établie à Redwood City, en Californie, et bénéficie d'un financement de plus de 65 millions de dollars de la part d'Andreessen Horowitz, de GGV Capital, de Workday Ventures, de M12 (Microsoft) et de Floodgate. Pour en savoir davantage, consultez le site : www.WorkBoard.com ou suivez l'entreprise sur Twitter @WorkBoardInc.

