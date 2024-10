TORONTO, le 7 octobre 2024 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan, a publié sa mise à jour d'automne 2024 sur le marché canadien de l'assurance. Alors que les assureurs continuent de se disputer les parts de marché, l'activité catastrophique importante à laquelle le Canada a été confronté en 2024, ainsi que d'autres facteurs évoqués dans le rapport, pourrait conduire à un retour plus rapide que prévu à une position plus conservatrice caractérisée par des pratiques de souscription plus strictes et un processus de sélection des risques plus ciblé.

« La complexité et l'évolution rapide du secteur canadien de l'assurance dommages rendent extrêmement difficile la prévision de l'état futur du marché. Alors que les défis historiques du marché, comme l'inflation et la volatilité des taux d'intérêt, se stabilisent et assouplissent les conditions du marché, les événements catastrophiques continuent d'exercer une pression sur le marché canadien », affirme Stéphane Lespérance, président, Aon au Canada. « Depuis septembre, 2024 est déjà l'année la plus coûteuse jamais enregistrée pour les pertes assurées liées aux catastrophes au Canada, avec des pertes totales estimées dépassant 7,6 milliards de dollars. »

D'autres résultats importants sont à noter :

La concurrence accrue a modérément amélioré les conditions du marché, mais le vol de voitures et l'augmentation du coût des réparations continuent de rogner les profits des assureurs dans le segment automobile.

Les remédiations apportées aux portefeuilles ont permis d'obtenir des résultats de souscription globalement rentables après avoir atteint des niveaux de tarification sains et en se concentrant sur la sélection des risques, comme le montrent les résultats du secteur pour le deuxième trimestre 2024.

Les conditions du marché de la réassurance se sont stabilisées en 2024 avec un appétit sélectif pour la croissance et une plus grande flexibilité de la part des réassureurs, mais l'activité catastrophique pourrait poser des problèmes à l'horizon 2025 lors des négociations de renouvellement.

Le marché de l'assurance Accidents reste modérément concurrentiel, avec l'émergence d'un marché à deux niveaux, les assureurs ayant commencé à se définir comme des acteurs primaires ou excédentaires.

