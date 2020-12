« Même pendant une pandémie, l'Ontario continue de croître, comme en témoignent les 37,3 milliards de dollars de nouvelle évaluation dans l'ensemble de l'Ontario pour les nouvelles constructions et les améliorations apportées aux propriétés existantes », a déclaré Nicole McNeill, présidente-directrice générale. « En 2020, l'Ontario a observé plus de 36 000 nouvelles unités résidentielles et 16 000 unités de condominiums résidentiel. Et comme les gens ont passé plus de temps à la maison cette année, nous avons constaté une augmentation de 28 % du nombre de permis de rénovation en 2020, car les gens ont investi dans l'amélioration de leur maison. »

« Nous avons évalué près de 1 700 nouveaux immeubles commerciaux et industrielle en Ontario », ajoute Mme McNeill. « Le secteur de l'entreposage et de la logistique a connu une croissance substantielle, puisque nous avons évalué huit nouveaux centres de distribution d'une valeur totale de plus de 405 millions de dollars. »

Dans l'ensemble de l'Ontario, plus de 60 % de la valeur des nouveaux biens immobiliers étaient situés dans dix municipalités. Toronto a ouvert la voie avec 11,65 milliards de dollars en nouvelle évaluation, suivie d'Ottawa avec 2,68 milliards de dollars, Vaughan avec 1,49 milliard de dollars, Hamilton avec 1,15 milliard de dollars et Mississauga avec 1,14 milliard de dollars.

Dans d'autres régions de la province, la construction de nouvelles propriétés saisonnières a été l'un des principaux moteurs de la valeur des propriétés. Les chalets ont représenté près de 600 millions de dollars en nouvelle évaluation. Muskoka Lakes a connu la plus forte croissance avec 59 millions de dollars en nouvelle évaluation, suivi par Lake of Bays avec 41 millions de dollars, le canton de Seguin avec 37 millions de dollars, Innisfil avec 28 millions de dollars et Kawartha Lakes avec 21 millions de dollars.

Les valeurs des propriétés et les nouveaux chiffres en matière d'évaluation pour la province continuent à être basés sur le 1er janvier 2016, date de la dernière mise à jour de l'évaluation foncière à l'échelle de la province. La SEFM met à jour l'évaluation de la valeur actuelle de chaque propriété en Ontario tous les quatre ans pour tenir compte des changements apportés aux propriétés et au marché immobilier. En mars, le gouvernement de l'Ontario a reporté la mise à jour de l'évaluation foncière à l'échelle provinciale prévue pour cette année.

