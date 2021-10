Le portefeuille immobilier mondial se classe premier devant ses pairs sur le plan du leadership en matière de développement durable

BOSTON, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui les résultats de ses évaluations de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) de 2021 pour l'immobilier et les infrastructures. Les évaluations de GRESB comparent les résultats relatifs aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des fonds, des sociétés et des actifs immobiliers et d'infrastructures, fournissant ainsi aux investisseurs des données standardisées pour les aider à évaluer les problèmes complexes de développement durable. L'évaluation de Gestion de placements Manuvie en 2021 a donné des résultats supérieurs à la moyenne pour l'immobilier et les infrastructures. Le portefeuille immobilier mondial de la société a également été reconnu comme un chef de file du secteur1 par GRESB en se classant au premier rang devant ses pairs dans la catégorie des portefeuilles diversifiés d'immeubles de bureaux et industriels dans les Amériques.

« Nous sommes satisfaits des résultats de l'évaluation de GRESB de 2021, car nous sommes en excellente position avec des notes supérieures à la moyenne pour l'immobilier et les infrastructures », a déclaré Christoph Schumacher, chef, Actifs réels, Gestion de placements Manuvie. « La gestion durable demeurera essentielle et constitue une attente des investisseurs à l'égard des actifs réels. Une gérance responsable est indispensable pour protéger et accroître la valeur de nos actifs et l'indice de référence ESG de GRESB nous aide à maintenir et à améliorer les résultats et à démontrer notre engagement envers l'intégration des ESG aux clients. »

En 2021, plus de 2 227 entités du secteur de l'immobilier et des infrastructures, représentant un actif de 6,4 mille milliards de dollars américains, ont été évaluées par GRESB et sont incluses dans l'indice de référence ESG de GRESB.

« Nous sommes fiers d'avoir été nommés chef de file du secteur par GRESB au cours d'une année où la participation du secteur immobilier mondial aux évaluations a augmenté de 24 % », a déclaré Regan Smith, chef, Développement durable en immobilier, Gestion de placements Manuvie. « Il s'agit d'une réalisation importante pour nous dans le cadre de notre transition vers une économie à faibles émissions de carbone. C'est aussi formidable de voir une participation accrue de la part de nos pairs, car l'engagement accru envers un indice de référence standardisé démontre la volonté du secteur d'accroître la transparence des données ESG. »

Évaluation des placements immobiliers

Gestion de placements Manuvie comptait parmi les 1 520 sociétés immobilières, fiducies de placement immobilier, fonds et promoteurs immobiliers qui ont participé à l'évaluation des placements immobiliers de GRESB, représentant 5,7 mille milliards de dollars américains d'actifs gérés. L'indice de référence ESG de GRESB comprend près de 117 000 biens uniques déclarés à l'échelle mondiale. Le portefeuille immobilier de Gestion de placements Manuvie a obtenu de GRESB une note de 88 points sur un potentiel de 100 points, tant pour la gestion que pour le rendement, ainsi que la désignation Green Star. L'évaluation si favorable faite par GRESB de la société sur le plan de l'immobilier cette année est partiellement attribuable aux activités suivantes : la réduction de l'utilisation de tous les services publics (énergie, eau, déchets) et des émissions de gaz à effet de serre (GES), l'augmentation des données sur l'énergie et les GES pour les portefeuilles d'immobilier industriel, commercial et résidentiel, le maintien de taux élevés de certification des bâtiments durables, l'augmentation du nombre de propriétés faisant l'objet d'un suivi ENERGY STAR et une évaluation des risques physiques et de la résilience liés au climat du portefeuille effectuée à l'interne.

Évaluation des placements dans les infrastructures

Les fonds d'infrastructure de Gestion de placements Manuvie ont été classés parmi 149 fonds représentant un actif géré total de 343 milliards de dollars américains. Les résultats impressionnants de l'évaluation des fonds d'infrastructure de la société par GRESB peuvent être attribués au développement et à la mise en œuvre de processus et d'outils ESG plus robustes, à l'évaluation des risques et des occasions liés aux facteurs ESG dans le cadre des contrôles préalables et après les investissements, à l'amélioration des pratiques de communication de l'information concernant les facteurs ESG et à l'obligation redditionnelle continue à l'égard des facteurs ESG dans l'ensemble de l'organisation et parmi les membres de l'équipe des infrastructures2.

Les investissements de Gestion de placements Manuvie sur les marchés privés mondiaux visent l'immobilier, les infrastructures, les terrains forestiers exploitables, l'agriculture et les placements privés (actions et titres de créance) et représentent un actif géré de plus de 53 milliards de dollars américains. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les investissements de Gestion de placements Manuvie sur les marchés privés, cliquez ici.

1. Les chefs de file du secteur selon GRESB sont les entités ayant obtenu les meilleurs résultats (par secteur et par région) parmi l'ensemble des évaluations de GRESB. L'entité ayant obtenu la note la plus élevée, ainsi que les entités ayant obtenu une note se situant à moins d'un point de la note la plus élevée dans une catégorie donnée sont reconnues comme chefs de file de secteur.

2. Gestion de placements Manuvie ne soumet pas ses biens uniques à l'évaluation des placements dans les infrastructures de GRESB aux fins d'analyse comparative.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 juin 2021, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie, y compris l'actif géré pour les autres segments de Manuvie, totalisait 1 000 milliards de dollars canadiens (834 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site gamanuvie.com.

À propos de GRESB

GRESB est une organisation axée sur une mission et dirigée par le secteur qui fournit aux marchés des capitaux des données normalisées et validées relatives aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Créé en 2009, l'indice GRESB est devenu la référence principale en matière de facteurs ESG pour les investissements dans l'immobilier et les infrastructures partout dans le monde, utilisé par 140 investisseurs institutionnels et financiers pour éclairer la prise de décisions. Pour plus de renseignements, visitez le siteGRESB.com.

