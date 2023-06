Plus de la moitié n'ont pas encore mis en œuvre de pratiques de développement durable dans leurs organisations, selon une étude récente de KPMG.

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Avec la probabilité d'un ralentissement économique cette année, les dirigeants d'entreprises au Québec se préparent à des vents contraires potentiels, avec plus de la moitié (55 %) ayant récemment augmenté leur capacité d'emprunt en raison des craintes de coûts plus élevés et de revenus plus faibles, selon un nouveau rapport de KPMG au Québec nommé Focus Québec.

Pour la deuxième année consécutive, KPMG a sondé à l'automne dernier des cadres supérieurs de tous les secteurs et de toutes les régions du Québec afin de participer à une enquête exhaustive visant à évaluer les principales problématiques qui pourraient affecter les entreprises cette année.

"Les résultats de l'étude mettent clairement en évidence les préoccupations des dirigeants d'entreprises quant à un ralentissement économique", déclare Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur Province de Québec. "Ainsi, avec pour objectif de favoriser la prospérité des entreprises, nous nous appuyons sur les données et les faits saillants de l'étude pour développer des solutions efficaces qui répondent aux enjeux actuels, tels que la transformation numérique, la protection des données et les enjeux ESG."

Faits saillants de l'étude :

Près de 80 % (79%) des dirigeants d'entreprise interrogés anticipent un ralentissement économique;

(79%) des dirigeants d'entreprise interrogés anticipent un ralentissement économique; 72 % misent sur l'agilité de leur entreprise pour faire face aux turbulences et à l'incertitude économique attendue;

misent sur l'agilité de leur entreprise pour faire face aux turbulences et à l'incertitude économique attendue; 71 % ont révisé à la hausse leurs projections de coûts d'exploitation au cours des 12 prochains mois;

ont révisé à la hausse leurs projections de coûts d'exploitation au cours des 12 prochains mois; 55 % ont revu leur capacité d'emprunt à la hausse;

ont revu leur capacité d'emprunt à la hausse; 50 % s'attendent à une baisse de la croissance des revenus ou à une stagnation.

Retard en matière d'objectifs ESG

Le rapport Focus Québec révèle également que le retard demeure en matière d'adoption de pratiques durables au sein des petites et moyennes entreprises (PME) de la province puisque 56 % des répondants confirment ne toujours pas avoir mis en place d'objectifs ni de politique de développement durable au sein de leur organisation. Malgré tout, l'étude relève tout de même un progrès sur ce point avec une augmentation de 11 %.

« Le rapport nous montre qu'il reste encore du travail à faire en matière d'ESG puisque plus de la moitié d'entre elles n'ont pas encore mis en place d'objectifs de durabilité", déclare M. Lacoste Bienvenue. "Les PMEs tardent à implanter des pratiques ESG notamment en raison des conditions économiques qui se détériorent. Nous croyons que les entreprises qui démontrent un leadership à cet égard se démarqueront rapidement, notamment en matière de marque employeur, de relations avec leurs investisseurs et pour se démarquer avec les grands donneurs d'ordres ».

Pour plus d'informations, consultez le site web de Focus Québec.

À propos du sondage de KPMG au Québec

L'enquête Focus Québec a été réalisée à l'automne 2022 et a ciblé les réseaux de nos partenaires commerciaux et stratégiques. Au total, 232 personnes résidant à travers le Québec ont répondu à l'enquête. Parmi ces répondants, 90% occupent des postes de direction, dont 66 présidents.

Les données collectées dans l'ensemble de la province proviennent d'entreprises et d'organisations de toutes tailles et de divers secteurs. Les entreprises de moins de 100 employés représentent plus de la moitié de l'échantillon. L'échantillon offre une vision plus intéressante des grandes entreprises (500 employés ou plus), qui représentent 19% de l'échantillon, soit 45 entreprises.

