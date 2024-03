Les entreprises collectives devront s'organiser par elles-mêmes Budget 2024-2025 du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Le Consortium de coopération des entreprises collectives, le centre de services partagés de près de 300 entreprises collectives et réseaux coopératifs du Québec, est déçu de ne voir aucune mesure structurante pour appuyer les entreprises collectives du Québec dans le budget 2024-2025 du gouvernement du Québec.

Pourtant, les entreprises collectives - ou d'économie sociale - sont des actrices socioéconomiques indispensables et portent sur leurs épaules des enjeux d'une grande importance, que ce soit à l'échelle locale, régionale ou nationale, au bénéfice de millions de citoyennes et citoyens.

Se soutenir mutuellement plutôt qu'attendre d'être soutenues

« Force est de constater que les entreprises collectives ne pourront pas compter sur de nouvelles mesures du budget pour poursuivre leur développement ou leur consolidation afin de réaliser leurs mandats et atteindre leurs objectifs », indique M. J. Benoit Caron, directeur général du Consortium. Cette réalité n'est pas nouvelle : plutôt que d'attendre d'être soutenues et organisées par le gouvernement, les entreprises collectives ont fait le choix de se soutenir entre elles.

C'est d'ailleurs de cette manière, dans un contexte d'intercoopération et d'innovation, que le Consortium de coopération des entreprises collectives a vu le jour il y a plus de 13 ans déjà. Aujourd'hui, ces entreprises se soutiennent entre elles notamment, par leurs initiatives de mutualisation de services.

Devant l'adversité, misons sur le collectif

Alors que les défis socioéconomiques ont des effets tangibles aux quatre coins du Québec, les entreprises collectives sont des leviers indispensables et éprouvés de développement et de vitalité régionale.

« Nous continuerons à non seulement accompagner les entreprises collectives dans leur développement et l'accomplissement de leurs missions respectives, mais également à faire la promotion du modèle auprès des instances gouvernementales pour que leurs contributions et leurs effets soient reconnus à la satisfaction des besoins des citoyens de leurs communautés », déclare M. Caron.

À propos du Consortium

Le Consortium est le centre de services partagés des entreprises collectives. Il rend accessible des experts spécialisés aux disciplines variées, notamment en ressources humaines, en services juridiques, services comptables, développement stratégique et organisationnel, communications et affaires publiques, développement web, transformation numérique et plus encore, à près de 300 membres, dont à l'ensemble des réseaux coopératifs et mutualistes et à leurs membres. Pour en savoir plus, visitez le www.leconsortium.coop.

