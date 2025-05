De nouvelles données émanant du rapport Portrait TI 2025 de Groupe NOVIPRO révèlent un exercice d'équilibrisme aux enjeux considérables dans le domaine des TI

MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - Les entreprises canadiennes marchent sur la corde raide technologique en 2025, jonglant avec les cybermenaces, l'incertitude économique, la confidentialité des données et une course accélérée vers l'adoption de l'IA. Voilà une des principales conclusions du nouveau rapport Portrait TI 2025 de Groupe NOVIPRO et Léger, un rapport de référence annuel sur la façon dont les entreprises à travers le Canada naviguent dans un paysage des TI en constante évolution.

Les données, tirées d'un sondage réalisé auprès de décideurs d'entreprises de tous les secteurs et de toutes les provinces, brossent un tableau d'organisations sous pression, soucieuses de se moderniser et de demeurer concurrentielles, mais manquant souvent d'outils, de budgets, de ressources qualifiées ou de stratégies pour y parvenir de manière efficace.

Les principaux éléments à retenir du rapport de cette année sont les suivants :

Les investissements dans l'IA atteignent une masse critique : Au total, 81 % des entreprises canadiennes prévoient effectuer des investissements technologiques importants au cours des deux prochaines années, et l'IA arrive en tête, avec près de 1 entreprise sur 3 prévoyant investir dans l'IA. Plus de la moitié de ces investissements sont motivés par un objectif clair : accroître la productivité.

La proportion d'entreprises ayant signalé avoir subi une cyberattaque a atteint un sommet depuis cinq ans (30 %), mais 28 % des entreprises ne forment toujours pas leur personnel en cybersécurité, et 27 % seulement détiennent une cyberassurance. Coûts et sécurité : Pour la première fois, la sécurité et le budget sont au coude à coude en tant que principal défi des entreprises canadiennes, ce qui les oblige à revoir leurs dépenses en TI dans un contexte d'incertitude économique, alors même que les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées.

« Les données de cette année démontrent que les entreprises canadiennes sont prises dans une tempête parfaite, pressées d'innover et de sécuriser leurs opérations, mais avec moins de ressources et des risques externes croissants », déclare Alain Cormier, PDG de Groupe NOVIPRO. « L'IA, l'infonuagique et la cybersécurité convergent vers un nouveau type de course aux armements numérique, et les entreprises ont besoin d'un plan. »

Accessible dès maintenant, le rapport Portrait TI de 2025 complet présente des résultats détaillés selon les secteurs d'activité, la taille des entreprises et les régions.

Consultez le rapport Portrait TI complet en le téléchargeant ici.

À propos du rapport Portrait TI 2025 de Groupe NOVIPRO/Léger

Les données présentées dans la neuvième édition du rapport Portrait TI de Groupe NOVIPRO/Léger proviennent d'un sondage en ligne réalisé du 19 novembre au 2 décembre 2024 auprès de 458 décideurs d'entreprises canadiennes.

Le rapport Portrait TI demeure l'étude canadienne la plus complète pour éclairer les décisions stratégiques dans le domaine des technologies de l'information.

À propos du Groupe NOVIPRO

Le GROUPE NOVIPRO est un consolidateur de fournisseurs de solutions technologiques, déterminé à exploiter son portefeuille de solutions et services TI au niveau des entreprises, auprès d'un plus large éventail d'industries. Avec des bureaux à Montréal, à Québec, à Toronto et à Calgary ainsi que des plans d'expansion dans le reste du Canada, aux États-Unis et en Europe, le GROUPE NOVIPRO s'impose désormais comme l'un des leaders en Amérique du Nord en matière d'infrastructure TI et de solutions infonuagiques.

